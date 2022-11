Kijelenthető, hogy a válogatott meccsek alatti bajnoki szünetben sikerült egyet előrelépnie az Egis Körmendnek együttesének. Antonisz Konsztantinidesz gárdája megszenvedett ugyan a Kaposvárral, de végül megérdemelt győzelmet aratott hétvégén annak ellenére is, hogy hullámhegyekből és -völgyekből ezúttal sem volt hiány a piros-feketéknél.

– Egy nagyon küzdelmes meccset játszottunk – idézte fel a hétvégi csatát Ferencz Csaba, az Egis Körmend csapatkapitánya. – Többször is el tudtunk menni 10-12 ponttal, de a Kaposvár mindig visszajött – egy nagyon nehéz találkozót sikerült behúznunk. Örvendetes, hogy voltak már szép támadásaink és jó védekezéseink is, ugyanakkor még mindig sok hibával játszottunk. Nagyon sok pontot adtunk most is az ellenfélnek azáltal, hogy mi hibáztunk. Ezek leredukálásán dolgoztunk a válogatott szünetben és dolgozunk most is, de tényleg voltak már biztató jelek szombaton – fogalmazott Ferencz Csaba.

A piros-feketék vezére méltatta csapattársát, Marjan Cakarunt, aki szezonbeli eddigi talán legjobb teljesítményével rukkolt elő a Kaposvár ellen.

– Centerünk eddig is küzdött, hajtott, csak nem volt annyi lehetősége, ami összefügg azzal, hogy nem igazán volt eddig csapatjáték. Márpedig Cakarun egy rendkívül jó csapatjátékos, aki csak akkor tud igazán érvényesülni, ha van körülötte csapatjáték. Az ő feljavult teljesítménye magával vonta több más játékos formajavulását is.

Szerdán ahhoz a Lisszabonhoz látogatnak a vasiak, amelytől egy elképesztően izgalmas meccsen egyetlen ponttal kikaptak hazai pályán (98-99). Marcus LoVett záró dudaszós triplája talán máig elevenen él mindazokban, akik figyelemmel kísérték a találkozót.

– A Lisszabon ellen sem lesz könnyű dolgunk, de már ismerjük őket – tért rá a soron következő ellenfélre a körmendiek Fepuja. – Nagy valószínűség szerint lesznek hiányzóink sérülések miatt, de igyekszünk minél tisztességesebben helytállni.

A portugálok elleni balszerencsés összecsapás után a csoportot hibátlan mérleggel vezető finn Karhutól is csak egy ponttal kaptak ki Ferenczék a Rába-parti katlanban (89-90). Pedig, ha azt a két mérkőzést megnyerték volna a körmendiek, akkor most ők állhatnának a második helyen. Ugyanis az első fordulóban hiába oktatta idegenben a lengyel Włocławek a Lisszabont (89-113), pár héttel később hazai pályán az Anwil képes volt 12 ponttal kikapni a luzitánoktól (73-85). – Mindenki el volt keseredve a két egypontos vereség miatt. Nyilván, ha az a két meccs megvan, akkor minden esélyünk meglenne a továbbjutásra. Az eddigi eredmények tükrében fájó, hogy nem tudtuk megragadni ezt a lehetőséget, de ezt csak sajnos csak saját magunknak köszönhetjük. Most már – ahogy korábban a mesterünk is fogalmazott – a hazai bajnokság élvez prioritást, míg a nemzetközi meccsekből megpróbáljuk kihozni a lehető legtöbbet. Bízom benne, hogy fiataljaink is több lehetőséget kapnak a hátralévő két EC-találkozón, amivel majd élnek, hogy ezáltal is folyamatosan fejlődjünk – zárta szavait Ferencz Csaba.