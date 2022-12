2020-ban a Covid-járvány miatt meg sem tartották, tavaly pedig csak szűk körben ünnepelhettük a kitüntetetteket. Az idei Sportkarácsonyon gombostűt sem lehetett leejteni a városháza első emeleti nagytermében. A szombathelyi sportélet apraja-nagyja jelen volt a 25. ünnepi díjátadón. Az esemény elején külön köszöntötték Szombathely korábbi olimpiai érmeseit:

Márkus Erzsébetet, Európa-és világbajnok sportolónőt, Sydney olimpiai ezüstérmes súlyemelőjét, Pars Krisztiánt, London olimpiai bajnok kalapácsvetőjét, valamint Király Gábort, Szombathely Város Díszpolgárát,

Kiss Norbertet, a szombathelyi születésű, négyszeres Európa-bajnok magyar kamionversenyzőt, illetve Schäfer Andrást, a szombathelyi születésű, az Union-Berlin és a magyar labdarúgó válogatott tagját, a 2021-es év legjobb magyar férfi labdarúgóját.

Köszöntötték elhunyt olimpiai bajnok kapusunk, Szombathely Város díszpolgára, Szarka Zoltán fiát ifj. Szarka Zoltánt, és elhunyt olimpiai ezüstérmes súlyemelőnk, Szombathely Város díszpolgára Tóth Géza leányait, Némethné Dr. Tóth Orsolyát, és Őriné Tóth Ágnest, valamint elhunyt Unger József testnevelő fiát, Dr. Unger Pétert, és az elmúlt két évben városi sportkitüntetésben részesült vendégeket, akik jelenlétükkel megtisztelték az ünnepséget és a most kitüntetésben részesülőket.

Az esemény résztvevői néma főhajtással emlékeztek meg az idei évben elhunyt szombathelyi sportemberekről, akik már nem lehetnek velünk: Szabó Éva, Vas megye és a magyar tenisz örökös bajnoka, akinek a szombathelyi önkormányzat Pünkösthy Csaba-díjjal ismerte el munkáját. A világ legjobbjai között is eredményesen szerepelt: a 37. helyig jutott a világranglistán. Monte-Carloban elődöntős, a Roland Garroson negyeddöntős volt. Veterán mezőnyben pedig világ- és Európa-bajnoki címet szerzett. Szabó Éva évtizedeken keresztül vezette a Haladás tenisz szakosztályát. Szegner Zsolt pedig a Haladás VSE volt ügyvezetőjeként 1999-től 2003-ig irányította az akkor NB I.-es Haladás labdarúgócsapat életét. Vezetése alatt a vasiak ezüstérmet szereztek a Magyar Kupában.

A Városi Diáksport Bizottság – a szombathelyi oktatási intézményekben működő iskolai sportköröket, diáksport-egyesületeket képviselő nem önálló jogi személyiségű 6 testnevelő tanárból álló társadalmi szervezet, amely sportszakmai észrevételeivel, javaslataival segíti a Sport és Ifjúsági Iroda munkáját. Jelenlegi összetételében 2019 óta működik.

A Bizottság idei díjazottjai:

Hegyiné Szávai Beatrix: a Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium testnevelő tanára, a Városi Diáksport Bizottság tagja,

Kovács László: a Zrínyi Ilona Általános Iskola – Unger díjas – testnevelő tanára, a Városi Diáksport Bizottság tagja, általános iskolai labdarúgás szakágvezető,

Gáspár Kálmán: a Bercsényi Miklós Általános Iskola – Unger díjas – testnevelő tanára a Városi Diáksport Bizottság tagja, általános iskolai asztalitenisz és játékos sportverseny szakágvezető,

Szalai János: a Gépipari és Informatikai Technikum testnevelő tanára, a Városi Diáksport Bizottság tagja, középiskolai fiú kosárlabda szakágvezető,

Pezenhófer György: a Kanizsai Dorottya Gimnázium testnevelő tanára, a Városi Diáksport Bizottság tagja,

Bognár Zoltán: a Boldog Brenner János Általános Iskola és Gimnázium testnevelő tanára, floorball szakágvezető,

Borsodi Gábor: a Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium testnevelő tanára, középiskolai röplabda szakágvezető,

Döbörhegyiné Hajnal Edit: A Zrínyi Ilona Általános Iskola nyugdíjas – Unger-díjas – testnevelője, általános iskolai kosárlabda szakágvezető,

Fancsali András: A Horváth Boldizsár Közdasági és Informatikai Technikum testnevelő tanára, általános iskolai kézilabda szakágvezető,

Geröly Zsolt: a Derkovits Gyula Általános Iskola nyugdíjas - Unger díjas - testnevelő tanára, általános iskolai atlétika szakágvezető,

Grénus Gabriella: a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Unger díjas testnevelő tanára, torna szakágvezető,

Hernádi Pálné: a Derkovits Gyula Általános Iskola – Unger-díjas – nyugdíjas testnevelő tanára, általános iskolai atlétika szakág vezető,

Juhász László: a Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium testnevelő tanára, középiskolai labdarúgás szakági vezető,

Márkusné Halmosi Erika: a Paragvári Utcai Általános Iskola testnevelő tanára, általános iskolai atlétika szakágvezető,

Mátés István: A Savaria Technikum és Kollégium testnevelő tanára, középiskolai kézilabda szakágvezető,

Németh Attila: a Nagy Lajos Gimnázium testnevelő tanára, középiskolai atlétika szakág vezetője, aki ebben az évben kosárlabda csapatával (fiú V-VI. korcsoport A kategória) a diákolimpián aranyérmet szerzett,

Szarka Zsuzsanna: a Paragvári Utcai Általános Iskola testnevelője, általános iskolai kosárlabda szakág vezetője,

Abért András: a Paragvári Utcai Általános Iskola testnevelő tanára, aki IV. korcsoportos fiú labdarúgás országos diákolimpiai csapatával bajnoki címet szerzett,

Kiss Szilárd: a Neumann János Általános Iskola testnevelő tanára, aki IV. korcsoportos lány labdarúgás országos diákolimpiai csapatával bajnoki címet szerzett,

Szeltner Anita: a Nagy Lajos Gimnázium testnevelő tanára, aki V-VI. korcsoportos lány labdarúgás országos diákiolimpiai csapatával bajnoki címet szerzett.

Pezenhófer György, Hegyiné Szávai Beatrix, Kovács László, Gáspár Kálmán, Szalai János a városvezetőkkel

Fotós: Cseh Gábor

Az 1996-ban alapított Szombathelyi Szabadidősport Szövetség a város területén a tevékenységi köréhez tartozó sportágakban, a legfiatalabbaktól kezdődően a legidősebb korosztályig szervez versenyeket, bajnokságokat. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség 2021 őszétől három bajnoki rendszerben működő sportágban szervezi versenyeit (labdarúgás, teke, lábtenisz). Díjat kapott a szövetség elnöke, Táncsics András, valamint jutalomban részesült Gerencsér Tibor tiszteletbeli elnök, a szövetség elnöksége: Leidli Géza, Halmos Máté és a szakágvezetők: Vargyas Miklós, Török Sándor, Hegyi Gábor.

A szabadidősport területén megvalósuló sportprogramokon, rendezvényeken végzett kiemelkedő munkájáért elismerést kapott Palotai Zoltán – tenisz sportágban emlékversenyeket, illetve a városi tenisz csapatbajnokság szervezte meg és bonyolította le –, Varga Jenő – a nyári és téli szabadidősport rendezvénysorozatot szervezte le és bonyolította le –, Bedőcs Gergely – a röplabda és strandröplabda versenyeket bonyolította le –, Gergácz Péter – a Szombathely környéki kerékpártúrákat bonyolította le –, Kívés István – a városi futó rendezvények lebonyolításában közreműködött –, és Szarka Tibor – asztalitenisz sportágban versenyeket szervezett és bonyolított le –.

Természetesen az idei Sportkarácsonyon díjat kaptak az olimpiai és nem olimpiai sportágakban eredményesen szereplő utánpótlás, felnőtt és veterán sportolóink és csapataink.

Hobbisták Önvédelmi Sportegyesület – Budai Szebasztián: Ökölvívó Országos Bajnokságon két serdülő és egy junior bajnoki címet szerzett. Korosztályos válogatott sportoló. Részt vett az olaszországi Monzában a Junior Európa-bajnokságon. Edzője: Bertha György.

Delfin Sportiskolai Sportegyesület – Maráczi Fruzsina: A magyar válogatott tagjaként a Müncheni Junior EB-n kilencedik, az EYOF-on 10. helyezett csapat tagja, a Felnőtt Mesterfokú Bajnokságon ugrásban bronzérmet szerzett. Edzői: Rácz Gábor és Vizer Erzsébet.

Savaria Speedskating Sportegyesület – Bödei Bálint: Gyorskorcsolya Junior Országos Bajnokságon összetett versenyszámban szerzett első helyezést.

Mercs Abigél és Bejczy Botond az Egyesült Államokban mix váltóban az Universiade-n ezüstérmesek lettek. Abigél új felnőtt országos csúcsot korcsolyázott 5000 méteren.

Utóbbi két versenyző távollétében a díjakat edzőjük, Tóth Attila vette át.

Controll SE kick-box – Prikler Márk: A Salgótarjánban Junior OB-n light-contact és kick-light kategóriában 1. helyezést ért el.

Varga Martin: A Magyar Bajnokságon kick-light kategóriában 1. helyezést ért el.

Kustánczi Dárius Leopárd A WAKO Utánpótlás Világbajnokságon, a Cadett 2. korosztályban, light-contact kategóriában 6. helyezést ért el.

Ersing András A WAKO Utánpótlás Világbajnokságon, a Cadett 2. korosztályban, kick-light kategóriában 5. helyezést ért el.

Szmolek Emánuel: Jesolóban, a Felnőtt EB-n kick-light kategóriában 2. és light-contactban aranyérmes lett. Edzőjük Dancsó Zoltán aki, egyben a Magyar Kick-boksz Szövetség light-contact és kick-light szakág szövetségi kapitánya.

Pintér Bálint: A tradicionális Kung-fu Európa-bajnokságon light-contact küzdelemben ezüstérmet szerzett. Edzője és a sportegyesület elnöke: Koszogovits Mihály.

Agrobio Classic Kick-box és Box Sport Club – Polgár Dávid: a Salgótarjánban rendezett Utánpótlás Országos Bajnokságon junior 84 kg-ban, kick-light és light-contact kategóriában egyaránt aranyérmet szerzett. Időközben klubot váltott és már a soproni Növényi Sportakadémia versenyzője.

Bedi Miklós: a Jesoloban rendezett Utánpótlás Európa-Bajnokságon kadett korosztályban, csapat pointfighting kategóriában bronzérmet szerzett.

Holczmüller Bence: a törökországi Antalyában megrendezett Európa-bajnokságon light-contact és kick-light kategóriában 5. helyet szerzett.

Csejtey Gábor: a törökországi antalyai Eb-n masters kategóriában light-contact kategóriában második, pointfighting kategóriában harmadik helyezett lett. Edzőjük és az egyesület elnöke: Mayer Gábor.

Szombathelyi Darts Club Sportegyesület – Csóka Dániel: Serdülő korosztályban szerzett országos bajnoki címet.

Dobos Dávid: Spanyolországban a Soft Európa-bajnokság ifi páros versenyszámban 3. helyezést ért el.

Budavári Zsombor: Szintén a Spanyolországban megrendezett steel U21-es csapat Eb-n a 2. helyezett csapat tagja. Edzője: Kurucz Tamás.

Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola (SZoSI) asztalitenisz szakosztály – Gergely Márk: U13-as korosztályban szerzett magyar bajnoki címet. Edzője: Szarka Tibor szakosztályvezető.

SZoSI atlétika szakosztály – Kovács Viktória: 300 m gátfutásban szerzett utánpótlás magyar bajnoki címet. Az atlétika diákolimpián és a Nemzetközi Diákjátékokon is dobogós helyezéseket szerzett. Edzője: Barcza Bence, Horváth Loretta.

SZoSI korcsolya szakosztály – Boros Flóra az Utánpótlás Görkorcsolya Országos Bajnokságon, összetett versenyszámban 1. helyezést szerzett.

Edzője: Tóth Attila (aki egyben a Sportiskola korcsolya szakosztály vezetője és már megkapta jutalmát)

Erdélyi Áron: az Utánpótlás Görkorcsolya Országos Bajnokságon, összetett versenyszámban 1. helyezést szerzett. Edzője: Vargyas Krisztina.

SZoSI korcsolya szakosztály – Borhy Marcell: A Rapid Európa-bajnokságon Szalonikiben, a 18. év alattiak között 2. helyezést ért el. Edzője és a szakosztály vezetője: Pergel László.

SZoSI úszó szakosztály – Bozsodi Máté: Szegeden, a Cápa Országos Bajnokságon 100 m pillangón, 100 és 200 m hátúszásban egyaránt 1. helyezést szerzett, 50 m gyorson pedig 2. helyezést ért el. Többszörös korosztályos csúcstartó, a szombathelyi úszósport nagy reménysége. Edzője: Tejes Péter.

Kalmár Alíz: Az idei évben sporttörténelmet írt Szombathelyen: ő az első felnőtt versenyző, aki 100 m mellúszásban országos bajnoki címet, 50 és 200 méteren mellen ezüstérmet, illetve a Rövidpályás Országos Bajnokságon 200 m mellúszásban 3. helyezést ért el. Edzője: Budavári István, aki a Sportiskola úszó szakosztályvezetője is egyben.

Haladás VSE atlétika szakosztály – Szabados Ármin: Jeruzsálemben az U18-as Európa-bajnokságon kalapácsvetésben 6. helyezést ért el. A besztercebányán megrendezett EYOF-on kalapácsvetésben aranyérmes lett. Edzője: Lezsák Balázs.

HVSE sportíjász szakosztály – Szabolcsi Bálint Bence: World Archery Teremíjász Országos Bajnokság 1. helyezettje.

Kukorelly Edit, Molnárné Tóth Szilvia és Seres Armand egyaránt felnőtt országos bajnoki címet szereztek.

Molnár József: 3D Világbajnokságon Szlovéniában 1. helyezést, az Egyesült Államokban megrendezett Világjátékokon 9. helyet szerzett.

Donázy Imola: 3D Világbajnokságon Szlovéniában 1. helyezést ért el.

Tomics Balázs: 3D Világbajnokságon Szlovéniában 2. helyezett lett. Edzőjük: Takács Gergő.

HVSE súlyemelő szakosztály – Darabos Jázmin: Nyíregyházán a Serdülő ob-n összetettben bajnoki címet szerzett.

Darabos Sára és Hegedűs Milán: a szintén Nyíregyházán megrendezett ifjúsági ob-n összetettben elsők lettek. Edzőjük: Ligeti Ferenc.

Papp Géza: az Albániában megrendezett Junior Európa-bajnokságon lökés, szakítás és összetett fogásnemben is egyaránt 8. helyezést ért el, valamint a Junior Súlyemelő Országos Bajnokságon aranyérmes lett.

Boros Viktória: az Európa-bajnokságon Albániában szakításban 7., lökésben 9., összetettben 8. helyezést ért el.

Gyürüs Barbara: az Európa-bajnokságon Albániában mindhárom fogásnemben 7. helyezést ért el. A HVSE súlyemelő szakosztály vezetője és a sportolók edzője: Márkus Erzsébet.

HVSE birkózó szakosztály – Takács Arnold: Serdülő Országos Bajnokság 1. helyezettje.

Nemes Bálint: a plovdivi U23-as Szabadfogású Eb 8. helyezettje.

Ligeti Dániel: a budapesti Európa-bajnokságon 125 kg-os súlycsoportban szabadfogásban 3. helyezést szerzett. Edzőjük és a szakosztály vezetője: Veréb István.

HVSE tenisz szakosztály – Bogárné Szabó Éva és Sákovits Péter az Európa-bajnokságon szenior kategóriában 3. helyezett lett párosban.

Szombathelyi Dobó SE – Varga Donát az U23-as Országos Bajnokságon kalapácsvetésben szerzett 1. helyet. Felnőtt ob-n 3., az U23-ás válogatott viadalon 4. helyezett lett.

Doma Benedek az U23-as Európa Kupán kalapácsvetésben 7., az U23-as Válogatott Viadalon 1. helyet szerzett.

Németh Zsanett: az U23-as Európa Kupán kalapácsvetésben 4., az U23-as Válogatott Viadalon 1., valamint az U23-as OB-n is 1. helyet szerzett.

Viszkeleti Villő: A 2022. év ifjúsági női atlétája. Kalapácsvetésben az U18-as Eb-n Jeruzsálemben 2., a Kolumbiában megrendezett U20-as vb-n 5., a franciaországi Gymnasiadén 3. helyezett lett.

Jutalomban részesült továbbá:

Rába Dániel: Az Országos Atlétikai Bajnokságon kalapácsvetésben 2., a müncheni Európa-bajnokságon 14. helyezett lett.

Gyurátz Réka: Magyar bajnok és a müncheni Eb-n 7. helyezést ért el kalapácsvetésben.

Halász Bence: Magyar bajnok, a müncheni Eb-n ezüstérmes, az Egyesület Államokban Eugene-ban kalapácsvetésben 5. helyezett lett. A Magyar Atlétikai Szövetség az év legjobb atlétájának választotta.

Edzőik: Németh László, Németh Zsolt.

Németh Zsolt: A finnországi Tampere-ben rendezett szenior vb-n kalapácsvetésben bronzérmet szerzett.

A Dobó SE kiválóságai: Gyurátz Réka és Halász Bence

Fotós: Cseh Gábor

Bodorkós-Horváth Katalin: A Finnországban megrendezett Szenior Atlétikai Világbajnokságon a W50 éves korcsoportban 5000 m-es gyaloglásban ezüstérmet nyert, 10 km-en és a 20 km-es távon pedig aranyérmet szerzett. Grossetoban, az En-n pedig 10 és 20 km-en is első helyezést ért el. Edzője: Domján Miklós.

A Dobó SE elnöke: Horváth Vilmos.

A 2021/2022-es szezonban eredményesen szereplő csapataink:

Galaxy Rock and Roll Club – közel 25 éve meghatározó szerepet tölt be városi, országos és nemzetközi szinten is, a táncsportok terén. Magyar Kupa-győztes és nemzetközi világjátékokon pontszerző helyet szereztek sportolói.

Lorigo Táncsport Egyesület – Az egyesület 2005-ben alakult, amelynek fő célja a 10 táncos versenyzők képzése. Megalakulása óta többször a Dunántúl legeredményesebb klubjaként szerepelt. Az idei nemzetközi eredményeiknek köszönhetően a világranglista 16. helyén állnak 385 párból.

Westside Táncsport Egyesület – A város kulturális és civil életében aktívan részt vesz. Fellépéseikkel színesítik a rendezvényeket. Emellett kategóriájukban mind Magyarországon, mind nemzetközi szinten kimagasló eredményeket érnek el.

A Szombathelyi Darts Club Sportegyesület csapata – A Magyar Kupában 1. helyezést szerzett.

Haladás VSE sakkcsapata – A 2021/2022-es Szuperliga sakk csapatbajnokságot 5. helyen zárta.

Haladás-Viktória FC csapata – A 2021/2022-es női NB I.-es labdarúgó-bajnokságban 4., a Magyar Kupában 2. helyezést szerezték meg a korábbi edző, Székely Tibor irányításával.

Haladás VSE futsal csapata – A 2021/2022-es évadban a szakosztály az eddigi legeredményesebb szezonját zárta, hiszen mind a Nemzeti Bajnokságban, mind a Magyar Kupában aranyérmet szerzett.

Falco-Volvo Alpok Autó KC Szombathely csapata – A 2021/2022-es férfi NB I.-es kosárlabda bajnokság győztese.

A Falco negyedik bajnoki címének sikerkovácsai

Fotós: Cseh Gábor

Szombathely MJV önkormányzata által alapított sportkitüntetések:

PÜNKÖSTHY CSABA-DÍJ: adományozható annak a személynek, aki az utánpótlás, illetve a szabadidősport területén, több éven át kiemelkedő tevékenységet végzett. A díj névadója, Pünkösthy Csaba maradandót alkotott az oktatásban és a sportban egyaránt.

2022-ben a díjat Szerdahelyi János kapta, aki 1952. május 18-án született Nemesbődön. Az általános iskolát Nemesbődön végezte, majd azt követően a szombathelyi Kanizsai Dorottya Gimnáziumban érettségizett. Ezt követően Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon dolgozott egészen nyugdíjazásáig. 1984-től kezdődően a Városi Labdarúgó Szövetségben nagypályás és kispályás mérkőzéseken játékvezetőként működött közre. 1989 évtől játékvezetői tevékenysége mellett, játékvezetői küldést szervezte koordinálta a nagypályás és a kispályás labdarúgás tekintetében. 1993-tól elnökségi taggént is részt vett a Városi Labdarúgó Szövetség munkájában. 1996-ban megalapításra kerül a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség, amelyben hosszú évtizedekig labdarúgó szakágvezető pozíciót töltött be, közreműködött a Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság kialakításában, lebonyolításában, valamint a hagyományosan az év végén decemberben megrendezendő Szilveszter Teremlabdarúgó Torna szervezésében. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség keretén belül működő labdarúgó szakág irányítását a kezdetektől fogva egészen 2021-ig vezette. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Sportkarácsonyi jutalmazási ünnepségének keretén belül a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség labdarúgó szakágában végzett tevékenységéért a 2000-es évektől kezdődően minden évben díjazásban részesítették és elismerték munkáját.

A mai napig nagyra becsült tagja a városi kispályás labdarúgó közösségnek. A sport iránti elkötelezettségéért, a szabadidősport területén végzett tevékenységéért a szombathelyi sporttársadalom örökké hálás lesz.

UNGER JÓZSEF-DÍJ: adományozható annak a személynek, aki az iskolai testnevelés és diáksport területén, több éven át tartó, kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a díjat az egykori kiváló testnevelőről, Unger Józsefről nevezte el.

Idén az elismerést Takács Krisztina érdemelte ki, aki 1985-ben szerzett matematika-testnevelés szakos tanári diplomát a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Ebben az évben kezdett tanítani a Bercsényi Miklós Általános Iskolában testnevelő tanárként. 1988-tól jelenlegi munkahelyén, az Oladi Általános Iskolában dolgozik. Pedagógus pályája négy évtizede alatt több ezer tanítványával szerettette meg a mozgást. Sportolók generációi nőttek fel kezei alatt. Szívéhez legközelebb a röplabda áll. A diáksport területén évek óta a röplabda sportág szakágvezetője Szombathelyen. Szervezi és vezeti a diákolimpiai mérkőzéseket. Korábban a Haladás VSE utánpótlás csapatainál is dolgozott edzőként.

Versenybíróként a röplabdán kívül több sportágban is közreműködik a városi versenyeken nem csak a diákolimpiákon, hanem a szabadidősport rendezvényeken is. Rendszeresen részt vesz a városi diáksport napok szervezésében, lebonyolításában. Csapatai rendszeres résztvevői a diákolimpiai versenyeknek. Röplabdában, floorballban, lány labdarúgásban országos elődöntőbe jutottak csapatai. Több ismert és sikeres sportolónk mondhatja el magáról, hogy Kriszti néni kezei között nevelkedett. Többek között Tóth Alexandra kötélugró, Guzmics Richárd labdarúgó, Ligeti Richárd, birkózó, akinek osztályfőnöke és testnevelője is volt. Tagja a Testnevelők Egyesületének. Optimista személyisége, karizmatikus, határozott egyénisége, következetessége, szilárd értékrendje, gyermekszeretete, empátiája adja azt a nevelőerőt, kisugárzást, amely őt kiváló pedagógussá, edzővé teszi. Kitartás, szorgalom, céltudatosság, együttműködés, fegyelem, csapatszellem, a másikért való kiállás azok az értékek, melyeket minden kisdiák megél, akivel Krisztina foglalkozik. Mestere a motiválásnak. Tanítványai ragaszkodnak hozzá, sok év után is keresik őt. Ma már tanítványai gyermekeit is tanítja a mozgás szeretetére, sportra, a tanulás fontosságára, emberségre. Szakmai tudását, tapasztalatait kollégáinak is átadja. Munkássága, mint a diáksport, mint az iskolai testnevelés területén példaértékű. Közel négyévtizedes – az iskolai testnevelés és diáksport területén végzett – példaértékű, lelkiismeretes és eredményes munkája elismerésre méltó.

A SPORT TÁMOGATÁSÁÉRT DÍJ: annak a személynek adományozható, aki a város sportéletének fejlődése, egyes sportrendezvények, események megrendezése, a sport területén tevékenykedő személyek, sportolók munkájának segítése, lehetővé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységével, áldozatvállalásával közmegbecsülésre tett szert.

2022-ben a díjat Baranyai András vehette át, aki 1965. június 24-én született Szombathelyen. Az alsó tagozatos általános iskolát Tömördön kezdte meg, a felső tagozatot a Csepregi Általános Iskolában folytatta és végezte el. Középiskolai tanulmányait Szombathelyen a Savaria Szakközépiskolában végezte, ahol vasútgépész szakon érettségizett. Első munkahelye a Csepregi TSZ-ben volt, ahol szerelőként tevékenykedett egészen 1987-ig. 1987-1998 között a Csepregi Állami Tangazdaságban dolgozott gépkocsivezetőként. 1999-ben egyéni vállalkozó lett, majd 2000-ben már cégtulajdonos. Megalapította a Fabrika 2000 Kft.-t, ahol ügyvezető tulajdonosként dolgozott. 2006-ban átalakította a Kft-t, illetve létrehozta a Faktoring „BA” Kft.-t. 2010-ben újabb céget hozott létre a Concordia-Trans Kft-t, amelynek jelenleg is a tulajdonosa. 2 fiú és 1 lány gyermek édesapja. Több éve elkötelezett támogatója a szombathelyi sportéletnek. Több éven keresztül szponzorálta a Falco KC Szombathely kosárlabda csapatát. Jelenleg kiemelten segíti a Szombathelyi Darts Club SE-t, a Szombathelyi Haladás labdarúgó csapatát, és a Haladás VSE szakosztályait. A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség munkáját 2017. óta aktívan támogatja.

Szombathely Sportjáért Életmű-díj: adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn keresztül – de legalább 25 éven át – a testnevelés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végzett és munkájával közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja.

2022-ben a díjat Zsámboki Marcell, a Magyar TáncSport Szakszövetség elnöke kapta, aki a Szent Márton-napi városi díjátadó Gálán vehette át a Szombathely Sportjáért Életmű-díjat.

TÓTH GÉZA-DÍJ: adományozható, aki a szombathelyi versenysport, élsport területén több éven át tartó kiemelkedő tevékenységet végzett. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a díjat az olimpiai ezüstérmes súlyemelő Tóth Gézáról nevezte el.

2022-ben a díjat Koszogovits Mihály, a Controll SE kung-fu szakágának vezetője kapta, aki a Szent Márton-napi városi díjátadó Gálán vehette át a Tóth Géza-díjat.

A Sportkarácsony díszvendégeit, Kiss Norbertet, négyszeres Európa-bajnok kamionversenyzőt és Schäfer Andrást, a német Bundesligában szereplő Union Berlin és a magyar labdarúgó-válogatott tagját ajándékkal lepte meg a város vezetése, megköszönve ezzel, hogy sportteljesítményeikkel Szombathely hírnevét is öregbítik.