Nyolc győzelemmel, három döntetlennel, két vereséggel, 144-118-as gólaránnyal, 27 ponttal a 4. helyen tanyázik az AVUS. A vasi pólósok kilenc pontra állnak az első helytől – de a cél idén sem a feljutás, hanem, hogy fejlődjenek a fiatalok és az aligátorok az élmezőnyben végezzenek. Mások tehát az elvárások, mint pár éve, amikor a szombathelyiek a világ egyik legerősebb bajnokságának tartott OB I-ben szerepeltek. – A nyáron sok játékosunk távozott, emiatt a fiatalok még több szerepet kaptak, ami azt is jelenti, hogy az ifjúsági és a felnőttcsapat együtt edz – mondta Zoufal Norbert, az AVUS vezetőedzője. – Ennek prózai oka van: valamennyi ifijátékos a felnőttkeret tagja is. Emellett a serdülőcsapat néhány játékosa is szerepet kapott már az OB I/B-ben. A 17- 18 fős keretünkből mindössze hatan felnőttkorúak.

Ősszel a várakozásnak megfelelően szerepeltünk, a helyezéssel elégedett vagyok – a listavezető Debrecen otthonában kikaptunk, de az vállalható vereség volt. Bár Székesfehérváron döntetlent játszottunk, pici odafigyeléssel nyerhettünk volna. Három meccsel viszont különösen elégedett vagyok, a tatabányai győzelmünket értékes sikernek tartom, már csak azért is, mert jó játékkal értük el. A hazai Cegléd és az Invictus elleni hazai döntetlen szintén jó eredmény. Ugyancsak nagy szó, hogy hazai pályán veretlenek vagyunk, az ellenfelek nem is szívesen jönnek hozzánk. Egyénileg Csaba Mártont emelném ki, aki a legjobb játékosunk, ha neki megy, a csapatnak is megy – húzza magával a többieket. Kapusunk, Antoni Barnabás egyre jobb, érettebb teljesítményt nyújt. Ami a felkészülést illeti, január 9-én nyit az uszoda, aznap kezdjük a felkészülést, a fiúk addig konditermi edzésekkel tartják karban magukat. Ha tavasszal ugyanennyi pontot szerzünk, mint ősszel, elégedett leszek a fiúkkal.