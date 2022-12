A vasiak ugyan a bajnokságot két győzelemmel és egy döntetlennel indították, az ezt követő négy meccsből hármat is elveszítették. Németh Szabolcs lemondott, a fiatal szakembert a rutinos Michal Hipp váltotta a kispadon. A szlovák trénerrel pont úgy kezdtek a zöld-fehérek, mint első szombathelyi szerepvállalása idején: egy vereség után zsinórban három győzelem jött. A vasiak egyre feljebb kúsztak a tabellán, hazai pályán legyőzték az MTK-t, nyertek Gyirmóton és a listavezető Diósgyőr otthonában is. Viszont kikaptak a hátsó régióban tanyázó Szentlőrinc és Mosonmagyaróvár vendégeként. Az ősz utolsó három meccsét viszont behúzták, így a jónak mondható 5. helyről várja a folytatást patinás klub. Michal Hipp egy 14-15 fős magra támaszkodik a keretben, a többiek pedig csak ritkán kapnak lehetőséget. A tréner a támadófutball híve – tény, a szombathelyiek játéka egyre eredményesebb és élvezhetőbb is.

– Minden edző számára kihívás átvenni idény közben egy csapatot, amikor nem az elvárásoknak megfelelő a játék és a gólszerzéssel is gondok vannak – mondta Michal Hipp. – Akkor a Haladás a tabella alsó részben volt és a következő négy mérkőzésünkön a legjobb csapatokkal találkoztunk. Tudtam, hogy kemény munkát kell beletenni a következő hónapokban. Amikor az öltözőben először talákoztam a fiúkkal, elmondtam, segíteni jöttem és az edzésen nyújtott teljesítmény alapján hozok döntéseket. Azt mondtam nekik: a munka nem betegség! Egyértelmű volt számomra, hogy nagyon sok munkára van szükségünk, ha fejlődni szeretnénk. Igyekeztem – akár egyéni megbeszélésekkel is – megkeresni az adott állapot fő okait. Egyértelmű volt, hogy több változtatást kell végrehajtanom a játékrendszerben, a játék szervezésében és a játékstílusban, a játékosok kiválasztásában a választott játékrendszerben, a védekezés módjában. Előnyömre vált, hogy több játékos is van a csapatban a Haladásban eltöltött első időszakomból és továbbra is sokat segítenek és számíthatok rájuk – akár az öltözőben, akár a pályán. Kevesebb mint három hónapja vagyok a csapatnál, de sikerült javulnunk a játék és az eredményesség szempontjából is. Azt hiszem, a játékosok megértették a filozófiámat, a futballról alkotott elképzelésemet. Tudjuk, mit és hogyan akarunk játszani, minden játékosnak megvannak a maga játékfeladatai, tudja, hogyan kell viselkedni, ha nálunk van a labda illetve ha az ellenfélnél van. Fokozatosan, a sikeres eredményekkel nőtt a játékosok önbizalma, hite és a felismerése annak, hogy amit az edzéseken végzünk, jelentősen segíti az eredményességet. Részben elégedett vagyok tehát, ugyanakkor van még hova fejlődni. Fenntartásaim vannak azokkal a játékosokkal kapcsolatban, akik nem játszottak rendszeresen, és akik nem gyakoroltak kellő nyomást a kezdőcsapatba kerülésért az edzéseken. Hiányzott nekem a nagyobb versenyhelyzet az egyes posztokon. A hazai meccsek pozitívuma a 15 rúgott gól, ami remek meccsenkénti háromgólos átlag, de tíz gólt kaptunk, ami elég sok. Sokszínűbbnek kell lennünk, képesnek változtatni a játék ritmusát, és jobban és gyorsabban kell tudnunk reagálni,

– Ami a folytatást illeti, a játékosok egyéni edzésterveket kaptak az ünnepi időszakra – jelezte a szlovák tréner. – Az első tíz nap passzív pihenése után egyéni edzésterveket dolgoztunk ki, amelyek különböző futó- és erőgyakorlatokból állnak. Január 3-án megkezdjük a felkészülést a tavaszi idényre. A felkészülés nagyon rövid, már január 29-én fogadjuk a Nyíregyházát. Az első hét többé-kevésbé ráhangoló lesz, orvosi és fizikális vizsgálatoknak vetjük alá a játékosokat. A következő két hétben napi kétszer edzünk hazai körülmények közt – nagyon jók a feltételek, minden biztosított az eredményes munkához. Hetente két alkalommal felkészülési mérkőzést is játszunk. Ami a játékoskeretet illeti, a klubvezetéssel egyetértésben azt tervezem, hogy néhány játékost kölcsönbe adnánk. Nem vagyok ellene új játékosok érkezésének, azonban nekik meg kell felelni az elvárt minőségnek és be kell bizonyítaniuk, hogy a kezdőcsapatban a helyük.