A 2022/2023-as bajnoki idényben először néztek farkasszemet egymással a tavalyi döntő résztvevői, az Egis Körmend és a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely. A újabb vasi klasszikus vendég győzelmet sejtetett, mivel az utóbbi meccsei alapján finoman fogalmazva sem örvendett kirobbanó formának a Körmend. A szombathelyiek 10 meccse nem találtak legyőzőre, nagyon úgy fest, hogy a válogatott magját vesztett sárga-feketék nagyon hamar kiheverték veszteségeiket és olyan légiósokat sikerült szerződtetniük Gráczer Györgyéknek, akikkel idén is versenyben lesz a bajnoki címért a tavalyi aranyérmes. A Rába-parton messze nem ilyen rózsás a helyzet, noha a Sopron elleni hétközi meccsen már egészen más arcát mutatta a vasi piros-fekete alakulat a szolnoki sokkol vereséget követően. Hazai oldalon Mitchell továbbra is a bokájával bajlódott, és Durázi sem volt 100 százalékos formában, de utóbbi már bemelegített a társakkal a mérkőzést megelőzően. A vendégeknél mindenki egészségesen várta a szezon első vasi klasszikusát. A rangadó nem hagyta hidegen a házigazda nemrégiben lemondott edzőjét, Antonisz Konsztantinideszt, aki a lelátóról figyelte egykori csapata teljesítményét.

Az első három perc alapján nagyon úgy tűnt, Kocsis Tamás és Németh Levente meg tudta értetni légiósaikkal, mit is jelent ez a találkozó a Körmendnek. Ugyanis koncentrált játékkal 10-3-ra léptek el a piros-feketék. Pot közelijével tartotta a lépést a Falco, majd Moore hintett egy triplát (13-5). Takács Kristóf duplájánál Konakov mester magához rendelte csapatát. Az időkérés nem sokat segített a Falcón, több vendégtámadást is sikeresen lefülelt a házigazda, amelynek tábora a hetedik percben Parrish kosara után 10-et számolt a Szombathelyre (19-9). Perl beállásával lendületet kaptak a sárga-feketék, Cowels távolijával a negyed utolsó percében háromra zárkózott a címvédő (21-18). A játékrészt Ferencz hármasa zárta (24-18).

A második etapot Moore szemfüles labdaszerzése, majd zsákolása nyitotta. Chambersnek ugyan csak az egyik büntetője akadt be, Moore viszont ismét távolról volt eredményes, így egy 6-0-ás rohanással indított a Körmend (30-18). Tiby hármasára nagy szüksége volt a Konakov-legénységnek, majd a büntetőit is helyükre küldte a Falco 5-öse (30-23). A Rába-partiak azonban állták a sarat, mindenre volt válaszuk, ami szemmel láthatóan frusztrálta a vendégeket. Egyre feszültebb volt a hangulat a szombathelyi kispadnál, majd a 15. percben Milos Konakov kiharcolt magának egy technikait. Pot hármasa idegnyugtatólag hathatott volna a vendégekre, ám a túloldalon Omenaka gyorsan rátett egy duplát (41-29). Elképesztő rohanásba kezdtek a felek, mintha három tüdeje lett volna az összes játékosnak. Tiby vette hátára a csapatát, vezérletével igyekezett 10-en belül maradni a Falco (43-34). A 16. percben a körmendi kispad is kapott egy technikait. Pot triplájával csökkentette tovább a hátrányát a szombathelyi gárda, majd jött Ferencz és az ő keze is elsült távolról (46-37). A negyed hajrájára elkapta a fonalat a Falco, sorra süllyedtek el a hármasok, Tiby harmadik trojkájával már csak kettő volt közte (46-44). A második negyedbeli kosárcsatát a sárga-feketék nyerték ugyan, de az előny továbbra is a Körmendnél maradt (52-48). A félidei statisztikát tekintve lepattanózásban ismét nem vitézkedett a házigazda (14-22), viszont meglepő módon sokkal jobban sáfárkodott a labdával, mint az olykor kapkodó szombathelyiek, ugyanis az eladott labdák aránya meglepően magas volt a címvédőnél (5-10).

A pauza után ugyanott folytatták a csapatok, ahol abbahagyták – változatlan iramban ment az adok-kapok, amiből most a Falco jött ki jobban: a 24. percben Tiby újabb pontjaival már a Szombathely volt előnyben (56-57). Keményebb védekezésre váltott a Konakov-legénység, aminek köszönhetően már nem tudott olyan hatékony lenni támadásban a Rába-parti alakulat. A 28. percben Omenakánál szakadt el a cérna, kiállították a bírók. Mindeközben a sárga-feketék a 28. percben hatpontos előnyre tettek szert. A szívós házigazda Parrish és Chambers révén gyorsan feljött kettőre, majd a negyed zárásaként Moore lopta le Keller kezéről a labdát és zsákolásával még inkább tűzbe hozta az amúgy is ezer fokon égő hazai publikumot (72-72). Gyilkosnak utolsó 10 percnek ígérkezett a záró negyed – a nagy kérdés az volt ki bírja jobban szuflával és cérnával a végjátékot. Barac büntetőivel maradt üldözött a Falco, aztán Cakarun egalizált az ellentámadás végén. Parrish büntetőivel ismét a házigazda vette át a vezetést (77-76), ám sokáig nem örülhetett, mert Cowels második hármasával megint a Falco járt előrébb (77-79). Chambers és Moore triplájával tapadt a Körmend a sárga-feketékre (83-84) – mintha a bajnoki döntő folytatódott volna, olyan volt a hangulat és a meccs színvonala. Mindkét fél a maximum fordulatszámon pörgött, óriási harc folyt a győzelemért. Két és fél perccel a vége előtt ötpontos előnybe került a Falco (83-88), ám Parrish és Chambers pontjaival újfent mindössze egyetlen pont választotta el a csapatokat (87-88). Perl triplája és Parrish kihagyott hármasa döntött az utolsó másodpercekben – ádáz csatában nyert a címvédő szombathelyi gárda Körmenden 89-95-re.