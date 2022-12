A címvédő, listavezető Falco nagy formának örvend, zsinórban kilenc (!) győztes bajnokit tudhat maga mögött – ebben a parádés sorozatban fejet hajtott a Nyíregyháza, a Sopron, a Debrecen, a Szolnok, a Kecskemét, az Oroszlány, a Paks, a ZTE és legutóbb a Szeged. Akadt meccs, amikor nem játszott éppen a legjobban a szombathelyi gárda, de akkor is nyerni tudott, mert rendre jól menedzselte a szoros végjátékot – talán ebben rejlik a csapat igaz ereje. Az Alba Fehérvár is jó szezont fut, stabil tagja az élmezőnynek, jelenleg harmadik a tabellán. Kiegyensúlyozottan teljesít, sorra nyeri a meccseket, idegenben is képes a győzelemre – mindössze három vereséget számlál. A fehérvári klub anyagi megfontolásból nem vállalta a szerepléét a nemzetközi porondon, így kizárólag a hazai pontvadászatra koncentrál – nem titkoltan az a célja, hogy hosszú idő után újra bajnoki címet ünnepelhessen. Érdekesség, hogy az Alba a nyáron Szombathelyről is erősített, ugyanis leigazolta a Falcóból az ifjú válogatott irányítót, Somogyi Ádámot – aki korábban sok örömet okozott a sárga-fekete szurkolóknak. Ha a Falco legyőzi nagy riválisát, akkor nagy lépést tesz az alapszakasz-győzelem felé

– Egy erős, ütőképes riválist fogadunk – jelezte Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – Az Alba jól építkezett az elmúlt időszakban, folyamatosan erősödött – és meccsről meccsre fejlődik. Komoly potenciál van a keretében, a mezőny egyik legjobban támadó, legponterősebb csapata. Ennek megfelelőn részünkről a jó védekezés lesz az alap – ügyelnünk kell az egy-egy elleni védekezésre is. De a jó védekezés, a jó támadójátéknál kezdődik: a lehető legtöbb támadásunkat pontosan kell befejezni, a lehető legkevesebb eladott labdával kell kosaraznunk. Szervezett, harcos játékot várok el a fiúktól – és számítunk a közönségünk támogatására is!