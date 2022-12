A zöld-fehéreknél ősszel vezetőedző váltás is volt – Németh Szabolcs helyére Michal Hipp érkezett - majd legyőzték az éllovas Diósgyőri VTK-t, a harmadik helyen álló MTK-t, továbbá a Gyirmótot is. A kitartó munka tehát lassan meghozza gyümölcsét, a patinás klub szépen fejlődik és lépeget előre a tabellán. A bajnokság 2023. január 29-én folytatódik – az utóbbi hetek eredményei mindenképpen bizakodásra adnak okot a lelkes Hali-szurkolók számára. Már csak azért is, mert Hipp a támadófutball híve – a labdarúgás sava-borsa pedig a gól!