Nyugati rangadóval vette kezdetét az NB II.-es kosárlabda-bajnokság, amely még a tavalyi játékerőket tükrözte – meglehetősen magabiztos, 15 pontos győzelmet aratott a Szombathelyi Egyetemi SE a vendég CVSE Vulkán Fürdő ellen (82-67). A folytatásban azonban teljesen más utat jártak be a vasi csapatok. A SZoESE szenvedett, míg a Celldömölk szárnyra kapott.

– Nehezen indult a bajnokság, hiszen egy átalakult kerettel vágtunk neki a szezonnak. Összeszokottságról még messze nem beszélhettünk, és nekem is még be kellett illeszkednem – tekintett vissza az őszi szezonra az egykori NB I.-es körmendi játékos, Sömenek Martin, aki az idény elején csatlakozott Grebenár Péter együtteséhez. – Az idő előrehaladtával egyre jobban összecsiszolódtunk, kijavítottuk a kezdeti hibákat és összeállt a játékunk. Egyértelműen megjött az étvágyunk, noha nem voltak listavezetős álmaink, de most már szeretnénk minél tovább az első helyen maradni. Jó úton járunk, nagyon várom a tavaszt, ami nehezebb lesz, mint az ősz, mivel több meccsünk lesz idegenben.

A szombathelyieknek egyáltalán nem úgy sikerültek a mögöttünk hagyott hónapok, ahogyan azt szerették volna.

– NB II.-es teljesítményünk rapszodikusnak tekinthető – értékelt Kéri Péter, a SZoESE edzője. – Ez főként annak tudható be, hogy az iskolai és munkahelyi elfoglaltságok miatt nagyon változó összetételben tudtunk pályára lépni. Az bebizonyosodott, hogy ha teljes csapattal tudunk kiállni, akkor bárkire veszélyesek lehetünk, de sajnos erre az ősz folyamán kevésszer volt alkalom. Jelen pillanatban sem vagyunk egyszerű helyzetben, hiszen február végéig hazai pályán edzeni és meccset játszani sem tudunk. Igyekszünk valahogy ezen a nehéz időszakon is túllépni.