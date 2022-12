Barac másodpercekkel az etap vége előtt egyenlített, Perl büntetőjével pedig megnyerte az első negyedet a Falco (24-23)! A második játékrészt pedig Krivacevic zsákolása nyitotta. Majd váltott pontokkal, váltott vezetéssel folytatódott a csata. Ekkor már a védekezésre is jobban ügyeltek a felek – sőt, a vendég kifejezetten agresszívan védekezett. Jól játszott a Falco, támadásban kifejezetten látványos dolgokat csinált, de az ellenfél remekül dobott. Pot nagyon élvezte a játékot, de Barac, Krivacevic, Tiby és Keller is jó formát mutatott. A roppant küzdelmes első félidő végül döntetlennel zárult (20. perc: 42-42). A félidő hajrájában több teljesen tiszta távoli dobást is elrontott a Strasbourg, mégis öt tripláig jutott – a Falco kettőig. De öt büntetőt is kihagyott a házigazda.

Fordulás után sem lassult az iram, nem lanyhult a küzdelem. Cowels pedig dobott gyorsan két triplát, és mivel Pot és Tiby sem vett vissza a pontgyártásból, meglépett a Falco (24. perc: 55-44) – időt is kért a Strasbourg. Perl is kezdte elkapni a fonalat. Rendezte sorait, főleg a védekezését a francia gárda – de ekkor már egy lendületben lévő, a közönsége által támogatott Falcóval kellett megküzdenie. Állandósult is a 10 körüli, fölötti hazai fór (27. perc: 62-50). Sőt a negyed hajráját alaposan megnyomta a láthatóan jó erőben lévő, roppant szervezetten védekező, csapatként játszó Falco, és magabiztos 18 pontos előnyt épített ki magának a harmadik negyed végére (30. perc: 70-52). Elkeseredett rohamokkal nyitotta a záró játékrészt a Strasbourg. Amit könnyedén vert vissza a Falco. Sőt a szombathelyi csapatnak arra is maradt ereje, hogy szórakoztassa a közönségét (35. perc: 78-60). Korán eldőlt a mérkőzés sorsa, az utolsó percekre nem maradt izgalom – a közönség nagy örömére.

A Falco KC közönségszórakoztató meccsen, bravúros, teljesen megérdemelt győzelemmel búcsúzott a nemzetközi porondtól, a Bajnokok Ligájától.

jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–SIG Strasbourg (francia 89-71 (24-23, 18-19, 28-10, 19-19 )

Szombathely, 2960 néző, kosárlabda Bajnokok Ligája, vezette: Zapolski (lengyel), Yalman (török), Manheim (izraeli).

Falco: Pot 14/3, Cowels 12/12, Brown 5/3, Tiby 11/3, Keller 6. Csere: Perl 17, Barac 17/3, Kovács B. –, Krivacevic 7, Verasztó –, Sövegjártó –, Takás Zs. –. Edző: Milos Konakov.

Strasbourg: Keene 3, Lansdowne 10/3, Cavalière 8, Kurucs 14/6, Berzins 13/9. Csere: Maille –, Massa 4, Belle 2, Pietrus 4, Beaufort 12/6, Correa –, Ilvovskiy 1. Edző: Luca Banchi.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 3-11. 7. perc: 16-19. 9. perc: 23-23. 14. perc: 32-31. 18. perc: 39-40. 20. perc: 42-42. 24. perc: 55-44. 27. perc: 62-50. 30. perc: 70-52. 35. perc: 78-60. 38. perc: 85-63. Kipontozódott: –.