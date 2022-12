A nyáron, Soroksárról igazolt Csernik Kornél a Szombathelyi Haladás egyik meghatározó futballistája. A 24 éves támadó 18 alkalommal kezdőként, egyszer csereként lépett pályára, két gólt szerzett. Csernik tehát Németh Szabolcsnál, majd az őt váltó Michal Hippnél is alapember. A játékos Csákváron Pazar góllal szerzett vezetést, döntő érdemeket szerzett a 2-0-s szombathelyi sikerben.

-Az első félidőben végig mi kezdeményeztünk, beszorítottuk a Csákvárt, igazán nagy helyzetünk azonban nem volt, de kisebb lehetőségeink akadtak – mondta Csernik Kornél. – A fölényünk a félidő lefújása előtt góllá érett. Rácz Barnabástól kértem a labdát, társam pontosan odapasszolta. Közben a bal oldalon felfutó Bosnjak Predrag elvitte a védőket, én pedig befelé cseleztem, jobbal ellőttem – örülök, hogy bement. Szünetben a mester azt kérte tőlünk, hogy folytassuk az addigi játékot, továbbra is domináljunk, ne álljunk vissza védekezni és mindenképpen szerezzünk még gólt. A szünet után Rácz tizenegyesével hamar kétgólos előnyre tettünk szert, ezt követően viszont már kicsit visszaálltunk és kontrákból vezettünk veszélyes akciókat. Úgy érzem, végig kézben tartottuk a meccset, megérdemelt és magabiztos győzelmet arattunk.

A győzelem értékét növeli, hogy nem kifejezetten ideális körülmények között kellett futballozniuk a zöld-fehéreknek – persze ez igaz volt a hazai együttesre is.

-Nyilván voltak nehezítő körülmények, most volt először igazán hideg egy bajnokin, fújt a szél is, vizes, sáros volt a pálya talaja – de ezeket a dolgokat sikerült kizárnunk – folytatta a támadó. – Már csak azért is, mert egyértelműen a három pontért jöttünk Csákvárra, mindannyiunk szeme előtt a győzelem lebegett, semmi más. Jól jön most a pihenő, még akkor is, ha éppen hárommeccses győzelmi sorozatban vagyunk – ezekre a találkozókra tavasszal lehet építeni és hiszem, hogy még jobban és eredményesebben szerepelünk jövőre. Ami a saját, őszi teljesítményemet illeti, a gólok és gólpasszok számában van hiányérzetem, viszont végigjátszottam az őszt, több jó meccsem is akadt, szóval nem lehetek elégedetlen.

A csapat tehát most pihenőre vonul, Csernik is hazautazik.

-Természetesen meglátogatom a családomat, a párommal pedig elutazok néhány napra Olaszországba – tudtuk meg Cserniktől. – Az első tíz nap a pihenésé, aztán elkezdjük az egyénileg kapott edzéstervet, a futóprogramot – emellett kondizni is rendszeresen eljárok majd. Tudom, hogy mindezekre szükség van ahhoz, hogy jó erőben kezdjem januárban a felkészülést.