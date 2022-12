Fordulás után nekiesett ellenfelének a Falco, próbált meglépni. Űzte, hajtotta az Albát, élvezte a közönsége támogatását is, érezhető volt, hogy kritikus pontjához érkezett a meccs – és közben 10 pontra nőtt a hazai fór (25. perc: 59-49). Időt kért az vendég, ami annak tükrében érthető, hogy 6 perc alatt mindössze 2 pontot dobott. De továbbra is sokkal gyorsabban, pontosabban, és sokkal inkább csapatként játszott a hazai gárda. A kínos, hosszúra nyúlt fehérvári gólcsendet Takács triplája törte meg (63-52). De parádés kosárlabdát, kiváló támadójátékot, határozott védekezést mutatott be a Falco, igyekezett korán eldönteni a meccset. És siker koronázta a hazai erőfeszítéseket, a negyedik negyed ugyanis 18 pontos hazai előnyről kezdődött (30. perc: 76-58). A záró játékrészt 5-0-val kezdte az Alba, próbált visszajönni a meccsbe. De a Falco visszaverte a felzárkózási kísérletet (33. perc: 80-63) – amit a fehérvári kispad nehezen viselt idegekkel. Ekkor már nem volt egy súlycsoportban a két csapat, a Falco élvezte a játékot, szórakoztatta a közönségét, és kiütötte ellenfelét (37. perc: 86-68)

Az Alba egy félidőig tudta tartani a lépést, simán nyerte meg a rangadót az erőt demonstráló Falco.

Milos Konakov: - Gratulálok a fiúknak, ezúttal is mindent beleadtak, nagyon akartak nyerni. Alaposan felkészültünk a meccsre, és összességében működött is taktikánk. Erős tempót akartunk diktálni – a játékunk a második félidőben azért működött jobban, mert sikerült pontosabban befejezni a támadásainkat, és kevesebb labdát adtunk el. Sokat nem pihenhetünk, hiszen szombaton vár ránk egy újabb rangadó!

Matthias Zollner: - Gratulálok a Falcónak! Úgy vélem, hogy ellenfelünk közel 40 percig meg tudta valósítani azt, amit eltervezett a mai meccsre. Bár az első félidő egál volt, akkor is voltak olyan szakaszi a játékunknak, amivel a részünkről nem voltam elégedett. A második fékidőben a Falco még erősebb tempóra, még fizikálisabb játékra váltott, amit már nem tudtunk követni – és sok eladott labdával segítettük ellenfelünket. Jobban hozzá kell szoknunk a ma tapasztalt tempóhoz, fizikalitáshoz.