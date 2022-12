A Magyar Távirati Iroda (MTI) Sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik: kik sportágukban az év legjobbjai. Idén 58 sportág szövetsége válaszolt az MTI megkeresésére. Futsalban a sportág hazai – nemzetközi szinten is jegyzett – klasszisának, Dróth Zoltánnak a teljesítményét ismerték el. A Haladás VSE NB I.-es csapatának kapitányát, egyben a válogatott csapatkapitányát már ötödször díjazták.

– Természetesen örülök a díjnak, hiszen egyfajta visszajelzése annak, hogy jól végzem a munkámat – árulta el Dróth Zoltán. – De ez az elismerés annak is köszönhető, hogy jó csapatban, jó társak oldalán, remek szakmai stáb irányítása alatt játszom. A társak gratuláltak a díjhoz, de igazán nagy felhajtást nem csaptunk – nincs is rá semmi szükség. Tényleg jó szezont futottunk tavaly, hiszen megnyertük a bajnokságot, a Magyar Kupát, és a nemzetközi porondon, a Bajnokok Ligájában is szépen meneteltünk – nekem is ment a játék, hasznos tagja voltam a csapatnak. Az őszt viszont nehezen kezdtük, de lassan aztért rendeztük a sorokat, és az elmúlt időszak már kifejezetten sikeres volt, hiszen a legutóbbi 13 bajnokit veretlenül, 12 győzelemmel, egy döntetlennel tudtuk le.

Dróth Zoltán már 14 találatnál jár az idei szezonban, ezzel a csapat házi gólkirálya – ám a legutóbbi bajnokit sérülés miatt kénytelen volt kihagyni.

– Az egyik edzésen, egy teljesen ártalmatlan szituációban kiment a korábban már sérült bokám, és szalagszakadást szenvedtem – árulta el Dróth Zoltán. – Most kezelésekre, vizsgálatokra járok, és nagyon bízom abban, hogy nem lesz szükség műtétre. A rövid téli szünet után január 20-án folytatódik a bajnokság, még négy meccsünk van hátra az alapszakaszból – remélem, hogy legkésőbb februárban pályára léphetek, szeretném alapszakaszelsőséghez segíteni a csapatot. Remélem, hogy az új esztendő jobban kezdődik, mint ahogyan az idei zárult.