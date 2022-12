Ötvenhárom éves korában elhunyt Szinisa Mihajlovics. A szerb származású szakember 2019 óta küzdött leukémiával, de betegen is dolgozott, amíg 2021 őszén el nem bocsátották az olasz első osztály Bologna vezetőedzői posztjáról. Mihajlovic az olasz futballban tette le névjegyét: edzőként kétszer irányította a Bolognát, megfordult a Cataniánál, a Fiorentinánál, a Milannál és a Torinónál is. Egy évig kipróbálta magát szövetségi kapitányként is: 2012 májusa és 2013 novembere között a szerb válogatottat vezette. Játékosként a jugoszláv, majd a szerb válogatottban 53 alkalommal lépett pályára. Olaszországban az Internazionaléban, az AS Romában, Sampdoriában, a Lazióban futballozott.