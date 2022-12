szombathely A kosárlabda Bajnokok Ligája 5. fordulójában a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a török Tofas Bursát látja vendégül szerdán 18 órakor.

A hazai porondon menetelő, listavezető, zsinórban nyolc győztes bajnokit maga mögött tudó Falco a BL-ben eddig egy meccset játszott saját közönsége előtt, akkor legyőzte Murciát (104-94). A három idegenbeli mérkőzésén kikapott, ám amíg a Strasbourg (81-78) és a Murcia (81-74) vendégeként nagy csatában maradt alul, addig éppen Törökországban nem volt esélye a bravúrra, könnyedén nyert a Tofas (90-63) – az a Tofas, amely szintén egy, éppen a Falco elleni győzelemmel áll a csoportban. Vagyis két közvetlen rivális csap össze. A Bursa egyébként nincs nagy formában, legutóbbi négy bajnokiját elbukta, csak 9. (4 győzelem/5 vereség) a 16 csapatot felvonultató török élvonal tabelláján. A Falco számára kötelező a győzelem, ha életben akarja tartani továbbjutási esélyeit.

– Jó formában vagyunk, együtt van a csapat, jönnek a győzelmek, elégedettek lehetünk az elmúlt időszak eredményeivel – mondta Perl Zoltán, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely csapatkapitánya. – Ugyanakkor a szezon egyetlen nagy vereségét éppen Törökországban, pont a Bursa ellen szenvedtük el. Már játszottunk egyszer mindenkivel a csoportban, a tapasztalataim alapján azt mondom, hogy a Bursa talán a legjobb csapat. Nagyon erős támadásban, gyorsan, agresszívan kosarazik, életveszélyes a palánk alatt, és nem csak sok pontot szerez gyűrű alól, hanem kiválóan lepattanózik. Azt tudni kell, hogy a Bursa nem ezzel a kerettel kezdte a szezont, időközben játékosokat cserélt, igazolt például két Euroliga-játékost – a szakmai stábnak most újra eredményes csapattá kell gyúrni a társaságot. Valamint több sérültjük is volt az elmúlt időszakban. Talán ennek a két tényezőnek tudható be, hogy az elmúlt néhány meccsen nem jött ki nekik a lépés.

– Kiélezett, küzdelmes, fizikális csatát várok, de hazai pályán megpróbáljuk győzelemmel megörvendeztetni a szurkolóinkat. Szeretnénk továbbá visszavágni a törökországi vereségért, bizonyítani akarjuk, hogy az a fiaskó csak kisiklás volt. Valamint van még hátra két hazai meccsünk a BL-csoportköréből - ha mindkettőt megnyerjük, akkor nem kell számolgatni, továbbjutunk a következő körbe. Vagyis győzelmi kényszerben lépünk pályára, de ez nem okozhat gondot. Ha azt játsszuk, amit tudunk, ha a tudásunk 100 százalékát nyújtjuk, akkor a reményeim szerint összejöhet a győzelem – zárta szavait a Falco saját nevelésű, válogatott játékosa.

Az A csoport állása: 1. Murcia (3 győzelem/1 vereség), 2. Strasbourg (3/1), 3. Bursa (1/3), 4. Falco (1/3). A másik mérkőzésen: Strasbourg–Murcia (20.00).