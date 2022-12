A hagyományokhoz híven idén is Esztergomban rendezték meg a kick-box Mikulás Kupát, amely az év utolsó megmérettetése volt. 28 egyesület 212 versenyzője adta le a nevezését. A Castrum Sec-Dinamica SE Körmend legeredményesebb versenyzője most is Horváth Szabolcs volt, aki már készülve a jövő évi megmérettetésekre egy súlycsoporttal feljebb indult. Szabolcs a vb-n kadet II. 42 kg-ban nyert ezüstérmet. Ezen a versenyen 47 kg-ban light-contactban simán menetelt a döntőig, ahol Gyerai Ákost, a Debreczeni Team versenyzőjét utasította maga mögé. Kick-light szabályrendszerben a döntőben Zámborszky Bálintot, a Király Team versenyzőjét győzte le magabiztosan. Így két aranyéremmel gyarapította az éremgyűjteményét. Antal Laura kadet II.-es korcsoportban 60 kg-ban kick-light szabályrendszerben kiesett az első körben, de light-contact szabályrendszerben bronzéremig jutott. Lakatos Erik kadet II. +69 kg light-contactban és kick-light szabályrendszerben is ezüstérmes lett.