Az újonc fogadta a címvédőt - a papírforma szombathelyi győzelmet ígért. Igaz, a Nyíregyháza az előző fordulóban nagy meglepetésre győzni tudott a Berettyóújfalu vendégeként.

Á Stúdió Futsal Nyíregyháza - Haladás VSE 2-4 (2-0).

Nyíregyháza, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Deme, Balla (Apkó).

Nyíregyháza: Petró - Gyulai, Ladányi, Varga, Gyügyei. Csere: Szabolcsi, Hegyes, Kovács B., Kovács G., Lakatos P., Kovács E., Lakatos L., Pataki, Bagdi. Edző: Lovas Norbert.

HVSE: Alasztics - Szalmás, Luiggi, Sipos, Cassemiro. Csere: Gyimesi (kapus), Kaovács M., Nagy K., Hajmási, Dróth, Körmendy, Fehér, Vas, Rutai. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Lakatos L. (9.), Gyulai (18.), ill. Nagy K. (23.), Dróth (25.), Hajmási (29.), Vas (34.).

A Haladás rögtön nekiesett ellenfelének - egy perc sem telt el, és Cassemiro lökete máris a kapufán csattant. Nyomott keményen a szombathelyi gárda, bőszen védekezett a házigazda. Dróth átlövésénél ismét a kapufa segítette ki a hazaiakat. Érett a HVSE-gól, mégis - szinte a semmiből - a Nyíregyháza szerzett vezetést, egy szélről elengedett lapos lövés talált utat Alasztics kapujába (1-0). Belelkesedett a házigazda, olykor már kontrákra is vállalkozott. De ettől függetlenül nyomasztó fölényben futballozott a Haladás. Azonban a percek peregtek, és a gól csak nem akart összejönni - hazai kapus nagyszerű formában védett, valamint önfeláldozó bevetődések is segítették társai részéről. És a sok kihagyott szombathelyi ziccerért járt a büntetés: egy szabadrúgásvariáció végén ugyanis növelte előnyét a Nyíregyháza (2-0). Elképesztően peches volt a Haladás, roppant szerencsés a Nyíregyháza.

Fordulás után sem változott a játék képe: a Haladás támadott, a Nyíregyháza védekezett. Sorjáztak a szombathelyi ziccerek, de képtelenek voltak a kapuba gyötörni a labdát a zöld-fehér futballisták. Aztán Nagy Kevin a kilencesről, kissé jobbról kipókhálózta a jobb felső sarkot - bődületesen nagy góllal kezdte meg a felzárkózást a HVSE (2-1). Dróth pedig parádés találattal egyenlített: többször is elfektette védőjét, majd flegmán emelte át a kirontó kapust (2-2). Megérezte a "vérszagot" a Haladás, űzte, hajtotta ellenfelét. Pillanatokra volt csak a hazaiaknál a labda. És az üzlet beindult: egy szögletvariáció végén Hajmási talált kapuba közelről (2-3). A mérkőzés végére pedig Vas tett pontot, aki egy szabadrúgásvariáció végén volt eredményes (2-4) - érezhető volt, hogy innen már nem tud visszajönni a meccsbe az egyre fáradó, kapura még vészkapussal is kevés veszélyt jelentő házigazda. Így is történt: kimaradt még néhány szombathelyi helyzet, aztán véget ért a mérkőzés.

Óriási küzdéssel - és szerencsével - egy félidő erejéig állta a szombathelyi rohamokat a Nyíregyháza, a második játékrészben azonban már kijött a különbség, végül biztosan nyert a Haladás.