A bennmaradásért küzdő, előző öt bajnokiját elvesztő újonc fogadta a kiváló formában menetelő, kilenc veretlenül megvívott meccset maga mögött tudó címvédőt - természetesen a Haladás lépett pályára esélyesként. Annak ellenére is, hogy a szombathelyiektől hiányzott a csapatkapitány, a gólfelelős Dróth Zoltán.

Magyar Futsal Akadémia - Haladás VSE 1-4 (0-2).

Budapest, SPORT11 Sport és Szabadidőközpont, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Juhász, Deme, Fábián.

MFA: Madarász - Módly M., Boznánszky, Fábián, Tarpai. Csere: Gaylhoffer, Boldizsár, Szakter, Bencsik, Módly D., Vas G., Steiner, Szili, Lőrincz. Edző: Tóth Szabolcs.

HVSE: Homlok - Szalmás, Luiggi, Henrique, Sipos. Csere: Gyimesi (kapus), Kovács M., Knizs, Nagy K., Hajmási, Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Vas Á., Rutai. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Szombathelyi gólszerzők: Vas, Szalmás, Fehér, Luiggi.

A Haladás rögtön nekiesett ellenfelének, a házigazda védekezésre rendezkedett be, betömörült, foggal-körömmel őrizte a kapuját. Múltak a percek, és csak nem sikerült feltörni a hazai reteszt - pedig szombathelyi helyzet akadt bőven. Sőt, a játékrész második felében a harcos, motivált fővárosi alkulat olykor-olykor azért már feljebb is merészkedett. De csak megszületett a HVSE-gól: Fehér közeli fejesét az egyik hazai védő kétségbeesett mozdulattal, kézzel hárította, a jogos büntetőt pedig Vas kíméletlenül gólra váltotta (0-1). Sőt, nem sokkal később növelte előnyét a Haladás, Luiggi okos labdáját Szalmás passzolta közelről az üres kapu közepébe (0-2).

Fordulás után sem lassított a vasi gárda, letámadta ellenfelét. De aztán váratlanul széptett a házigazda, egy védelmi megingást, egy eladott labdát büntetett góllal (1-2). És be is lelkesedett - bizony a mérkőzés ezen szakaszában Alaszticsnak is kellett védenie. A kedélyeket aztán Fehér hűtötte le, aki egy lecsorgó labdát bombázott balról érkezve, közelről a kapuba (1-3). Luiggi bődületes, balról, kissé talán kiszorított helyzetből elengedett, a léc alá vágódó lökete pedig érezhetően pontot is tett a mérkőzés végére (1-4). Így is történt, a Haladás ellenfele kapja előtt tartotta a labdát, nem hagyta, hogy az MFA visszajöjjön a meccsbe - és jobb helyzetkihasználással akár nagyobb arányú győzelmet is arathatott volna.