A címvédő Haladás nagyszerű formában van, 12 veretlenül megvívott bajnokit (11 győzelem/1 döntetlen) tudhat maga mögött, rohamléptekben halad felfelé a tabellán. Az Aramis is kiváló szezont fut, a dobogóért harcol. Vagyis két élcsapat nagy csatájára van kilátás. A HVSE egyébként a 6. fordulóban 9-2-re ütötte ki a válogatott játékosokkal ugyancsak teletűzdelt Aramist. – Sajnos nem teljes a keretünk, mert Dróth Zoltán a bokájával bajlódik, nagyon úgy tűnik, hogy ki kell hagyni a rangadót, ez komoly érvágás számunkra – mondta Calvo Rodriguez Juan Ramon, a Haladás VSE mestere. – De ettől függetlenül is nehéz meccsre, nagy csatára számítok. Az Aramis jó csapat, tele dinamikus, gólerős futballistával – de a fiatalság mellé kellő rutin is párosul. Rendre pörgős mec - cseket vív, sok helyzetet dolgoz ki. És főleg hazai pályán veszélyes ellenfél. Sajnos a szezon elején túlságosan sok pontot hullajtottunk el, ezért régóta minden meccsünkön győzelmi kényszerben lépünk pályára – Budaörsön is ez lesz a helyzet. De a fiúk szerencsére jól viselik a folyamatos nyomást, hiszen jönnek a győzelmek, a gólok. Ha az Aramis vendégeként is begyűjtjük a győzelmet, akkor legrosszabb eseteben is a tabella második helyén zárjuk a szezont – márpedig ez a célunk! Becsülettel felkészültünk, a társaság roppant motivált, a formánk remek – bizakodva várom az évzáró rangadót!