A Veszprém magabiztosan áll a tabella élén, míg a HVSE 4. a rangsorban – 5 pont a különbség a két élcsapat között. A Veszprém egyébként a 2. fordulóban 7-3-as vereséggel küldte haza a szombathelyi gárdát. Fontos meccs következik – nagy csatára van kilátás.

– Minőségi, erős, rutinos csapatot látunk vendégül, amely az egész szezon során kiegyensúlyozottan teljesít – fogalmazott Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE mestere. – A Veszprém szervezetten védekezik, jól kontrázik, jól használja ki a pontrúgásokat, keményen, kellemetlen stílusban futballozik. Még élénken él bennünk a veszprémi találkozó emléke, amikor egészen a hajráig szoros meccset vívtunk, de aztán amint átváltottunk öt a négy elleni játékra hibákat vétettünk, amiért kegyetlenül megbüntettek minket. Érzem, látom a fiúkon, hogy hajtja őket a visszavágás vágya. Nagyon várjuk a meccset, bizonyítani akarjuk, hogy jobb, erősebb csapat vagyunk a trónkövetelőnél - és hát a három pontra is szükségünk van, hogy minél feljebb lépkedjünk a tabellán. Parázs, fizikális, kiélezett csatára számítok. A gyengébb szezonrajt után már formába lendültünk, jönnek a gólok, a pontok, az 5. forduló óta veretlenek vagyunk - csapatként és eredményességet tekintve is sokkal jobban nézünk ki, mint a veszprémi vereségünk idején. Minden játékosomra számíthatok - és nagyon számítunk a szurkolóink segítségére is!