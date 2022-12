A nagy formában lévő Haladásból hiányzott a csapatkapitány Dróth Zoltán.

Aramis SE - Haladás VSE 2-4 (1-1).

Budaörs, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Borbás, Czene-Joó (Bereczki).

Aramis: Molnár - Horváth Sz., Lux, Sámson. Csere: Kövesdi, Vattamány, Bélavári, Juhász, Moga E., Fekete, Szücs, Lévai, Korompay. Edző: Moga Flavius Lóránt.

HVSE: Alasztics - Kovács M., Hajmási, Henrique, Sipos. Csere: Gyimesi (kapus), Szalmás, Luiggi, Knizs, Nagy K., Vatamaniuc-Bartha, Fehér, Vas, Rutai. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Gólszerzők: Bognár, Vattamány, ill. Rutai, Hajmási, Sipos, Henrique.

Mindkét csapat bátor játékkal nyitott - de a Haladás tűnt kapura veszélyesebbnek. Sőt, a percek múlásával át is vette az irányítást a szombathelyi gárda. Szorult az Aramis, nehezen tartotta meg a labdát, támadást nem tudott felépíteni, néhány átlövésre futotta az erejéből. De szervezetten védekezett, így nem érett góllá a zöld-fehér mezőnyfölény. Rutai azonban feltörte a reteszt: a jobb sarokban birkózott ki magának egy lehetőséget, eléggé kiszorított helyzetből kapura lőtt, a labda megpattant az egyik menteni igyekvő budaörsi lábon, és a kapus feje fölött a hálóba vágódott (0-1).

A folytatásban is lendületben, támadásban maradt a HVSE, mégis egyenlített az Aramis: Bognár távoli szabadrúgása talált utat a vasiak kapujában a lábak között-alatt (1-1). De a szerencsés hazai gól nem lassította be a Haladást. Igaz, a házigazda is felbátorodott, keményebb játékra váltott, így a szünetet jelző sípszó már egy kiegyenlített csatát szakított meg.

Fordulás után is próbált nyomást gyakorolni ellenfelére a Haladás, de az Aramis jól védekezett, és próbált kontrázni, pontrúgásokat kiharcolni. Azonban a szombathelyi nyomás eredményre vezetett, ugyanis Kovács balról, élesen belőtt labdáját passzolta közelről a kapuba a hosszún érkező Hajmási (1-2). Rögtön feljebb tolta a játékát a házigazda, de maradt az irányítás a vasiaknál. Keményedett a csata, nem akart kikapni az Aramis. Hajmási lőtte be kapu elé a labdát balról, amely lábak sűrűjében megpattant, végül a jobb kapufán tövén csattant. De a minden mindegy alapon támadó Aramis azért adott munkát Alaszticsnak is.

Közben Sipos növelte a szombathelyiek előnyét, miután Luiggi balról érkező erős, magas löketét megszelídítette, és közelről a kapuba terelte (1-3). A meccs végére pedig Henrique tett pontot a 35. percben, miután középről, a kilencesről okosan a jobb alsóba gurított (1-4). Vészkapus játékra váltott a házigazda - és Vattamány és ilyen szituációból szépített (2-4). Amire Luiggi egy hatalmas kapufával válaszolt, majd kiharcolt egy büntetőt - amit aztán nem tudott gólra váltani, a kapus védett. De ennek már nem volt jelentősége.

Nagy csatában, de megérdemelten nyerte meg a fontos rangadót a HVSE.