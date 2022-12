A címvédő fogadta a listavezetőt – zsúfolt lelátók előtt, kiváló hangulatban. A két csapatot 5 pont választotta el egymástól – egyébként a trónkövetelő Veszprém még a 2. fordulóban, hazai pályán 7-3-ra legyőzte szombathelyi gárdát. A vendég Gerencsér Antal személyében egy volt Haladás-játékost is felvonultatott, a kapus Soós Bence pedig a Sárvár hálóját őrizte korábban. A Veszprém edzője, Fehér Zsolt eltiltás miatt nem ülhetett le a kispadra. Sőt, Tatai József és Kártik Zsombor játékára sem számíthatott a vendég.

Haladás VSE–Veszprém Futsal 5-0 (2-0). Szombathely, 450 néző, NB I.-es futsalmérkőzés, vezette: Kovács G., Wittner (Karsai).

HVSE: Alasztics – Hajmási, Dróth, Cassemiro, Vas. Csere: Homlok (kapus), Kovács M., Szalmás, Knizs, Nagy K., Henrique, Sipos, Vatamaniuc-Bartha, Rutai. Edző: Calvo Rodriguez Juan Ramon.

Veszprém: Spandler – Fridrich, Bencsik Á., Gavrilovic, Gerencsér. Csere: Molnár R., Schalbert, Bognár, Soós B. (kapus), Molnár D., Fellembek, Bartha, Koncsol, Kiss M. Megbízott edző: Németh Gábor

Gólszerzők: Vas (6.), Henrique (11., 36.), Dróth (27.), Kovács M. (31.).

Lendületes játékkal nyitott a HVSE, de a Veszprém nem esett kétségbe, stabil védekezésből próbált kontrákat vezetni. Ám a percek múlásával egyre nőtt a szombathelyi mezőnyfölény – csak az utolsó passzok nem sikerültek a kapu előtt. Vas Ádám törte fel a reteszt: szabadrúgásból bombázott kapuba (1-0). A folytatásban is szorult a vendég, kizárólag védekezett. Spandler kapus előbb Vas, majd Cassemiro löketét védte, Vatamaniuc-Bartha pedig a kapufát forgácsolta szét. De Vatamaniuc-Bartha nem csüggedt, labdaszerzés után az akciót jobbról kísérő Henrique elé tálalt, aki látványosan, okosan pörgette át a labdát a kirontó kapus fölött (2-0). Rögtön időt kért a Veszprém. De nem változott a játék képe. Rutai zárt lövéssel egy szép egyén alakítást, Fridrich azonban a gólvonalon mentett. Öt a négy elleni játékra váltott a vendég – labdát szerzett a letámadó Haladás, Hajmási azonban a kapufát találta el. Az első félidő hajrájában feladta a bunkerfocit a Veszprém, Alaszticsnak is kellett védenie. Nagyszerű teljesítményt nyújtott a Haladás az első félidőben.

Fordulás után próbált támadóbb szellemben futballozni a Veszprém. Bencsik például szépíthetett volna, de ziccert hibázott egy oldalberúgás után – támadást viszont nem igen tudott felépíteni a vendég. Cassemiro lökete viszont centikkel suhant el a jobb alsó sarok mellett. Cassemiro elkapta a fonalat, lecselezte a fél veszprémi védelmet, majd jobbról átemelte a labdát a kivetődő kapus felett, jobb kapufánál érkezett Dróth, aki lekezelte labdát, majd hanyagul a hálóba pöccintette (3-0). És a játék képe alapján úgy tűnt, hogy a harmadik gól után el is dőlt a rangadó sorsa. De a szombathelyi játékosok nem álltak le. A negyedik hazai gól is igen látványosra sikeredett: Kovács játszotta tisztára magát ügyes cselekkel, kényszerítőzött Rutaival, aki sarokkal tette vissza neki a labdát, az ifjú futballista pedig higgadtan fejezte be az akciót (4-0). Időkérés után – minden mindegy alapon – vészkapus játékra váltott a Veszprém. Így legalább birtokolhatta a labdát. Alaszticsnak a hajrában azért már kellett védenie, de megoldotta az átlövéseket. A meccs végére Henrique második gólja tett pontot, amikor a távoli lapos lövése talált utat a lábak között, alatt a veszprémi kapuba (5-0). Igaz, Vas még eltalálta a felső lécet Sipos lekészítése után. Sőt, Cassemiro harcolt ki büntetőt, amit Dróth ugyancsak a felső lécre vágott.

A két csapat ezúttal nem volt egy súlycsoportban, nagyon könnyen nyerte meg a rangadót a HVSE – az eredmény hízelgő a vendégekre nézve.