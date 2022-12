Két nap alatt 11 éles mérkőzést lejátszani még a legedzettebbeknek is komoly kihívást jelent. Általában nem is sikerült egyenletes teljesítményt nyújtaniuk az asztaliteniszezőknek a budapesti asztalitenisz U15-ös TOP24 bajnokságon, melyen megyénkből a Szombathelyi AK-Sportiskola három és a CVSE-Swietelsky Vulkán Fürdő egy versenyzője indult el. Ami a szombathelyieket illeti, a a negyedik helyen végző Gergely Márk az első napon kimondottan jó formát mutatott, simán jutott a legjobb nyolc közé csoportjából és minden esélye megvolt arra, hogy érmet szerezzen. A második napon azonban gyengébben teljesített és két váratlan vereséget is összeszedett. Emiatt nem lett végül bronzérmes a nála három évvel idősebbek között.

Poór Balázs játékán a meccshiány mutatkozott meg a verseny elején, de csoportgyőztesként került a legjobb nyolc közé. Később lábsérülése gátolta a játékban, ám végigküzdötte minden meccsét. Jól játszott a későbbi győztes Kizakisz ellen, nem sok hiányzott a meglepetéshez. Poór végül három győzelemet szerzett a Top 8-ban és az ötödik helyet szerezte meg. A harmadik szombathelyi asztaliteniszező, Szarka Gábor a 23. helyen zárt. A celldömölkiek játékosa, Gőgös Martin csoportjából másodikként jutott tovább, a legjobb nyolc között egy győzelmet szerezve a hetedik helyen végzett.