A két élcsapat sok nagy csatát megvívott már a korábbi években – kupadöntőkben, bajnoki döntőkben is összecsaptak. A négyszeres bajnok, háromszoros kupagyőztes a 4. fordulóban hazai pályán 6-3-ra verte el a címvédő Haladást. De most jobb formában van a szombathelyi gárda, a Berettyóban elszenvedett vereség óta zsinórban 11 bajnokit hozott le veretlenül – és ontja a gólokat. Fel is lépett a tabella 2. helyére. A Berettyóújfalu jó kezdte a szezont, de minta kezdeni fáradni, egyre hullámzóbban teljesít, legutóbbi két meccsét például elbukta: otthon kapott ki az Aramistól (6-8) és az újonc Nyíregyházától (4-6) is – utóbbi eredmény komoly meglepetés.

– A Berettyóval mindig kemény, kiélezett meccseket játszottunk, most is erre számítok – mondta Calvo Rodriguez Juan Ramon, a HVSE futsalcsapatának mestere. – Ellenfelünk is a bajnoki döntőt célozza, itt a lehetőség, hogy lépéselőnybe kerüljünk egyik legfőbb riválisunkkal szemben. Valamint szeretnénk visszavágni azért a kiadós pofonért, amit a szezon elején kaptunk idegenben. A Berettyó ütőképes, szervezett, rutinos csapat – van 6-7 olyan játékosa, aki mindent tud a futsalról. Jól tartja a labdát, veszélyes pontrúgásból, eredményesen játssza a vészkapus játékot. Nekünk kell dominálnunk, és megpróbálunk rögtön az első perctől erős tempót diktálni!