A súlyemelők idei országos bajnokságán folytatódott a korábbi évekre jellemző tendencia – a felsőbb súlycsoportokban a tapasztalt versenyzők nyertek, az alacsonyabb kategóriákban viszont a fiatalok domináltak olyannyira, hogy a lehetséges 20 aranyéremnek a felét utánpótláskorú vihette haza. A Haladás VSE súlyemelő szakosztályát négyen képviselték. A nők +87 kg-os mezőnyében Gyürüs Barbara 88 kg-t szakítva és 104-t lökve – összesítésben 192 kg-t megmozgatva – a dobogó legfelső fokán végzett. Az 55 kg-osok között a HVSE fiatal tehetsége, Darabos Sára második (59-76) lett, míg a 71 kg-osok kategóriájában Molnár Kinga (57-84) szakításban, lökésben és összetettben is egyéni csúcsot ért el, amivel bronzérmes helyen zárt. A férfiak 89 kg-os mezőnyében Pólya Márton (103-129) ugyancsak egyéni csúcsot döntött szakításban, lökésben és összetettben is, így a nyolcadik pozícióban fejezte be a bajnokságot.

– Többen is indulhattunk volna, ám egyeseknek sérülés és betegség miatt ki kellett hagyniuk az országos megmérettetést – tekintett vissza a versenyre Márkus Erzsébet, a Haladás VSE súlyemelő szakosztályának vezetője. – Akik viszont el tudtak indulni, egytől egyig mind tisztességesen helytálltak. Gyürüs Barbi nagyon készült erre a versenyre, és abszolút megérdemelten szerezte meg zsinórban pályafutása ötödik bajnoki címét. Az Európa-bajnokság után Tatabányán is nagyon bizonyítani akart és ez sikerült is. Darabos Sára is a tőle várható jó teljesítménnyel rukkolt elő, Molnár Kinga bronzérme pedig bravúrosnak mondható, kilenc kilót sikerült löknie ellenfelére, ami megsüvegelendő. Sára és Kinga is utolsó éves ifik, jövőre már a juniorok között szerepelnek. Pólya Marci 89 kg-os mezőnye nagyon sűrű volt, de súlyemelőnknek – Kingához hasonlóan – három egyéni csúcsot sikerült javítania, úgyhogy nagyot fejlődött. Feltörekvőek, fiatalok, előttük a jövő. Boros Viktória sérülése miatt ezúttal nem tudott indulni, jelenleg gyógytornára jár és rehabilitációs edzéseket végez. Bízunk benne, hogy minél előbb felépül – zárta szavait Márkus Erzsébet.