Egy barátságos otthonba invitáltak minket, ahol, mint elmondták, a baráti társaság megpróbálta az összes mérkőzést nyomon követni. Volt ott horvát zászló, horvát sütemény és persze horvát sör is. A mezek is előkerültek a meccs előtt, a kisebbek természetesen csak üdítővel oltották a szomjúságukat. Az első gólnál még megmaradt a jókedv, folyt a beszélgetés és a nevetés. Mindenki megpróbálta betartani a már rég kialakított babonákat. A második góltól már kevésbé volt barátias a hangulat, hiszen mindenki szerette volna, ha a horvát csapat jut tovább. Időközben még érkeztek vendégek, így meglehetősen szép számban néztük tovább a mérkőzést, elemezték a bíró döntéseit, tippekkel látták el a csapatvezetőt, mint ahogyan a hagyományos meccsnézés törvényszerűen megkívánja.

Forrás: BEG

De azért nem lenne meccsnézés a meccsnézés, ha nem látogatunk el a helyi vendéglátóhelyre is, ahol a nagy gólhátrány miatt egyáltalán nem volt jó a kedv, már az emberek kezdték elfogadni a vereséget, és érdekes módon nem is követték annyian az összecsapást a helyi kocsmában, mint megtudtuk az emberek inkább baráti társaságokba verődnek és otthon nézik a rangadókat. Nyáron viszont kivetítőn szokták követni az ilyesfajta mérkőzéseket, akkor többen össze szoktak gyűlni. Az utolsó gól után aztán már mindenkin látszódott a csalódottság és a szomorúság. Vigasztalták is egymást, hiszen azért az eddig elért eredményeik sem voltak rosszak. Összességében egy nagyon jó élmény volt kívülállóként betekintést nyerni egy ilyen kis közösség szurkolási szokásaiba, innen is köszönjük a segítséget és a szíves vendéglátást.