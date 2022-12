ASI DSE–AVUS 15-9 (4-3, 4-3, 4-2, 3-1). Budapest, Kőér utcai uszoda, 100 néző, OB I/B-s vízilabda-bajnokság, vezette: Balogh, Győri.

AVUS: Antoni – Hajmási 2, Csaba, Szőke, Szabó B. 2, Juhász S. 1, Maciejewski 1. Csere: Kovács K., Makarenko, Berényi, Makrai 1, Sági 2, Kertész. Edző: Zoufal Norbert.

A mérkőzés első gólját emberelőnyből a hazaiak szerezték, majd Hajmási egyenlített. Aztán az exszombathelyi Kurucz találatával ismét a fővárosiaknál volt az előny. Felváltva estek a gólok, a vendégek védekezés nem igazán állt össze. A második negyedben is folytatódott a góleső, az aligátorok ugyan be-betaláltak, viszont szinre rögvest gólokat is kaptak. A nagyszünetben 8-6-os angyalföldi vezetést mutatott az eredményjelzőtábla. A harmadik negyedben előbb két, majd három aztán négy találattal is elléptek a hazaiak (12-8). A negyedik negyedben egyre inkább szétesett a vasiak játéka, tovább nőtt a különbség, négy és fél perccel a lefújás előtt 14-8-ra ment az ASI. A vége 15-9 lett – a meccsen a szombathelyiek csak az első két negyedben tartották a lépést.

Zoufal Norbert: – Az a csapat nyert, amelyiknek erősebb a játékoskerete. A jobb tól nem szégyen kikapni, igaz, nem játszottunk jól, ők pedig önmagukhoz képest is jó teljesítményt nyújtottak. Védekezésben nem működtek a blokkok.