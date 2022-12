Minden bizonnyal felejthetetlen évként tekint vissza a nyolc versenyhétvégét (Olaszország, Magyarország, Szlovákia, Németország, Csehország, Hollandia, Belgium, Spanyolország) felölelő 2022-es esztendőre Kiss Norbert, aki rekordot rekordra halmozva gyűjtötte be negyedik Európa-bajnoki címét (2014, 2015 és 2021 után - 2017-ben pedig bronzérmes lett). A szombathelyi kamionversenyző a 32 futamból 20-at megnyert, a szezon 16 időmérő edzése közül 15-ön diadalmaskodott (sőt, tulajdonképpen az összes időmérőn a leggyorsabb volt, ám a Nürburgringen túlzott füstölés miatt elvették tőle a pole pozíciót...). Roppant magabiztos, 115 pontos előnnyel nyerte meg az idei sorozatot - 410 pontot gyűjtött be, míg a második helyen záró német Jochen Hahn „csupán” 295 pontig jutott. Jellemző Kiss Norbert idei szezonjára, teljesítményére, hogy az utolsó, spanyolországi versenyhétvégére már Európa-bajnokként érkezett, de a számára tét nélkül versenyen sem lassított, és megnyert két időmérőt, két futamot.

– Csupa pozitív emlékeim, élményeim vannak a mögöttünk hagyott szezonról - fogalmazott Kiss Norbert. – Karrierem legszebb, legeredményesebb időszakát teljesítettem. De természetesen ez a siker csapatmunka eredménye, a csapatunk, a közösségünk minden tagja tudása legjavát tette bele a projektbe - és külön köszönet jár a tulajdonos Révész Bálintnak, aki kiváló feltételeket teremtett a számunkra. A tapasztalataim szerint az eredményesség 80 százalékban attól függ, hogy mennyit, és milyen keményen dolgozunk télen a műhelyben, hogyan sikerül a felkészülés, milyen állapotban áll oda az autó a szezon első rajtjához. Márpedig mi keményen beleálltunk a munkába – aminek meg is lett az eredménye. Magabiztosan, a címvédés reményében kezdtük a szezont. Tudtam, hogy jók vagyunk, de azon azért magam is meglepődtem, hogy ilyen parádésra sikeredett a szezon. Gyári támogatással működő csapatokat utasítottunk magunk mögé, olyan csapatokat, amelyek már 20-30 éve benne vannak a kamionsportban – egy nagyon erős, komoly mezőnyben lettünk elsők toronymagasan, amire nagyon büszke vagyok. De még egyszer mondom, nem adták olcsón a sikert, kőkeményen megdolgoztunk érte, tanultunk az elmúlt évek hibáiból, minden apró részletre ügyeltünk, a legjobb szakemberek alkotják a csapatunkat!

Természetesen az immár négyszeres gyorsasági kamion Európa-bajnok Kiss Norbertet a szakma is díjazta az év végén. A szombathelyi pilóta lett például az Év magyar autóversenyzője az Autósport és Formula Magazin szavazásán. A 37 éves kiválóság 2020 után nyerte el újra a díjat, és végzett a szaklap által összeállított, legjobb 50 magyar versenyzőt tartalmazó lista élén. Mint azt a szaklap kiemeli, érdemes tudni, hogy Kiss Norbert negyedik Eb-címével a szakági örökranglista második (!) helyére lépett elő. Továbbá a Magyar Távirati Iroda (MTI) Sportszerkesztőségének felkérésére a hazai szövetségek 1964 óta minden esztendőben eldöntik: kik sportágukban az év legjobbjai. Autósportban „természetesen” Kiss Norbert lett a legjobb – második alkalommal részesült a rangos elismerésben. Kiss Norbert díszvendégként vett részt a napokban rendezett városi Sportkarácsony ünnepségén – nagy tapsot kapott a városháza nagytermét megtöltő sportolóktól, sportvezetőktől, edzőktől.

– Természetesen minden elismerésnek nagyon örülök, hiszen egyfajta visszajelzést kapok arról, hogy jól végzem a munkámat, hogy a kamionsport egyre népszerűbb Magyarországon is – folytatta Kiss Norbert. – Boldog voltam, hogy szülővárosomban, Szombathelyen is felfigyeltek az eredményeinkre, örömmel jöttem haza a városi Sportkarácsonyra – de például a Révész Racing központi telephelyének otthont adó Nyíregyházán is rangos elismerésben részesültünk. Nagy megtiszteltetés volt képviselni Magyarországot, a magyar autósportot és a Révész Racinget Olaszországba, Bolognában az FIA 2022-es díjátadó gáláján képviselni, ahol hivatalosan is átvehettem a bajnoki trófeámat. Az autósport legnagyobbjaival találkozhattam.

– Most, hogy itthon voltam pár napot Szombathelyen, tartottunk a szűk családnak egy kis előkarácsonyt. Az ünnepeket szeretném pihenéssel tölteni, mert nagyon hosszú, és fárasztó volt a szezon - de természetesen igyekszem még pár napot eltölteni Szombathelyen a család, a régi barátaim körében. Egyébként alig, hogy véget ért a 2022-es szezont, rögtön bevonultunk a műhelybe. Október óta mérjük, elemezzük a kamion adatait – szinte darabjaira szedtük az autót. Mert tanulni, fejlődni mindig lehet! Szükségem van egy kis szusszanásra, mert január második hetében már folytatjuk is a munkát. Ami számomra nem probléma, mert imádom ezt a sportot, azt a fajta kihívást, amit a kamionsport jelent! – zárta szavait Kiss Norbert. TG