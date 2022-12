A második napon a férfi versenyzők következtek. Buza Rafael (67 kg) a KSI-s Frank László ellen húzott kesztyűt. Az ellenfél edzője az első menetben feladta a meccset, így Rafael elődöntőbe jutott. Testvére, Buza Rómeó (71 kg) a miskolci Mester Somával csapott össze – egy igazán harcos mérkőzésen. Az első menetben a két ökölvívó nagyon egymásnak feszült, kemény ütések csattantak. A második menetben néhány sorozatos testütés után Rómeó nem tudta folytatni, így számára véget ért az ob. Jankó Krisztián (71 kg) a szegedi Király Balázzsal mérkőzött meg. Krisztián kihasznált minden kínálkozó alkalmat, sikerült is érvényesíteni az akaratát, megosztott pontozással aratott győzelmet.

A harmadik napon, az elődöntőkben így Buza Rafael és Jankó Krisztán lépett ringbe. Rafael a nyíregyházi Petrimán Milánnal csapott össze. Ismét szép bunyót produkált, mindhárom menetben egyértelműen erősebb volt vetélytársánál, egyhangú pontozással diadalmaskodott – és jutott a fináléba. Krisztián a honvédos Pylypec Maksymmal vívott nagy csatát. A harcos első két menetet követően megsérült, fel kellett adnia a küzdelmet, – így is értékes bronzéremmel térhetett haza.

A negyedik napon a döntők következtek – két kőszegi bunyóssal. Hámori Luca a fehérvári Hollósi Jázminnal bokszolt. Magabiztosan, szépen kezdett, érezhető volt a rutinja, a fölénye, minden ütése talált – ellenfele edzője az első menetben feladta a küzdelmet. Így Luca idén is súlycsoportja magyar bajnoka lett. Buza Rafael a Vasas rutinos bunyósával, az esélyesebb Fodor Milánnal találkozott a döntőben. Az első perctől az utolsóig minden erejét beleadva ment előre. A nap egyik legjobb mérkőzését vívta a két versenyző, folyamatos volt az adok-kapok. Rafael jól bemért ütéseivel fogást talált riválisán, ezt a bírák is így láttak, így 4:1 arányú, megosztott pontozásos győzelmet aratott – és először lett felnőtt magyar bajnok, egyben elnyerte a legtechnikásabb ökölvívónak járó különdíjat is.

– Büszkék vagyunk versenyzőinkre, mind a négyen remekül teljesítettek – értékelt Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó Egyesület vezetőedzője. – Luca és Krisztián rutinos felnőtt versenyzőkét szépen bunyóztak, hozták azt, amire számítottunk tőlük, Luca már negyedszer állhatott a dobogó tetejére felnőtt magyar bajnokként. A Buza ikrek most bokszoltak először a felnőtt mezőnyben, és bizonyították, hogy bizony számolni kell velük a jövőben, mindketten nagyon komoly vetélytársai lehetnek a stabil felnőtt bunyósoknak. Igazi férfi munkát végeztek a srácok! TG