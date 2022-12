A vártnál sokkal jobban megszorongatta, sőt, a győzelemhez is közel állt az Egis Körmend kedden Sopronban – a végjátékot azonban a hazaiak bírták jobban (86-80).

– Csalódottak voltunk, mert volt reális esélyünk a győzelemre, de kritikus szituációkban hibáztunk támadásban, védekezésben egyaránt és a Sopron volt annyira rutinos, jó csapat, hogy ezt kihasználta – tekintett vissza Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Egyetlen fontos pozítivuma volt a meccsnek, hogy fel tudtunk állni a szolnoki súlyos vereségből, még ha ez most nem is párosult győzelemmel. Amíg sérültjeink nem térnek vissza, addig rotációs lehetőségeink meglehetősen szűkre szabottak – fogalmazott a tréner. Wendell Mitchell bokasérüléssel küszködik, Balogh Máté korábbi talpközépcsont-törése után most ismét lábával bajlódik, alig tud lábra állni, Durázi Krisztofernek pedig egy folyamatosan ki-kiújuló sérülése van, de még így is az ő játékára van a legnagyobb sansz szombaton.

– Nem véletlenül vezeti a Falco a tabellát, évek óta neki van a legerősebb csapata, – tekintett a vasi rangadó elé KOcsis Tamás. – Hiába szokták azt mondani edzők, hogy ez is csak egy meccs, szerintem ez badarság, ez egészen más, mint a többi. Magyar játékosaink pontosan tudják mit jelent Körmenden ez a rangadó, a légiósokkal pedig megpróbáljuk megértetni.

– A Körmend–Falco, vagy a Falco-Körmend mindig is rangadó, álljanak bárhol a csapatok a tabellán, ennek megfelelően nem szabad kiindulni az elmúlt hetek eredményeiből sem – jelezte Milos Konakov, a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely vezetőedzője. – Ellenfelünk számára itt a lehetőség, hogy feledtesse szurkolóival az elmúlt napok botlásokat – biztos vagyok benne, hogy a Körmend felpörgött állapotban lép pályára, nekünk fog esni. Fizikális meccsre, mind a védő, mind a támadó oldalon sok ütközésre, kemény kizárásokra, agresszív párharcokra számítok. Ügyelnünk kell az egy-egy elleni védekezésre, mert riválisunk kisemberei remekül bontják a védelmet. Valamint arra is figyelni fogunk, hogy ne szórjon meg minket triplákkal a házigazda. Jó formában vagyunk, jó a hangulat az öltözőben, és ami számomra külön öröm, hogy hétről hétre fejlődünk. Szeretnénk győzelemmel megörvendeztetni szurkólótáborunkat – de jól tudjuk, hogy roppant nehéz feladat vár ránk!