Egy évvel ezelőtt 12 ponttal a 3., most pedig 11 egységgel a 4. helyen áll a Répcelaki SE Szuperligás együttese – megyénk elsőszámú tekecsapata. A vasiak mindössze két ponttal állnak a harmadik Kaposvár mögött, azaz karnyújtásnyira a dobogó. A répcelakiak edzője – egyben a férfiválogatott másodedzője – Kiss Zsolt azonban nem teljesen elégedett csapata őszi szereplésével.

– Összességében számomra egy kicsit csalódás a szereplésünk, ugyanis a közvetlen riválisaink elleni hazai meccseinket nem tudtuk megnyerni – mondta Kiss Zsolt. – Őszintén el kell ismernünk azt is, hogy a legutóbbi bajnokságban elért bronzérmünknél Fortuna meglehetősen sokszor fogta a kezünket. Visszatérve az őszre, a Győr elleni hazai döntetlen és a Kaposvárral szembeni hazai vereség egyaránt fájó pont. A Kaposvár ellen például – hiába cseréltem – hárman is csak 490 fát dobtak. A Győr ellen pedig döntetlent játszottunk, végül szetpontokkal nyertünk. Ha ez a két meccs megvan, akkor nyugodtabban mehettünk volna téli pihenőre. Tavasszal mindkét riválisunkhoz utazunk, extrát kell beletennünk ahhoz, hogy mindkét meccset behúzzuk. Ami persze nem lehetetlen, mindkét gárdával közel azonos játékerőt képviselünk. A pozitívumok: a kötelező meccseket hoztuk, nyertünk például Ajkán, itthon a Köfém ellen, míg a más szintet képviselő Zalaegerszeg otthonában kevésen múlt a siker, hiába dobtunk 3730 fát, a hazaiak nálunk is jobbak voltak – de itt nem tudom elmarasztalni a fiúkat, mert jól játszottak. Egyénileg a két válogatottunk, Horváth Zoltán és Móricz Zoltán hozták, amit tudnak, Bíró Patrik az őszi szezon végére lendült bele, Tóth Áron pedig teljes pálfordulást produkált a tavalyihoz képest: ősszel főszerepet játszott a meccseken. A hazai mérkőzéseken dobott fával nem vagyok elégedett, az idegenbeli teljesítményünkkel már igen. Meggyőződésem, hogy csapatomban benne van a 3600-as fás teljesítmény.

– Télen a fiúkat igyekszem maximálisan felkészíteni a tavaszi küzdelmekre, kiváltképpen a győri és a kaposvári bajnokira – folytatta a répcelakiak trénere. – A tavaszi szezonból a maximálisat akarjuk kihozni, jó lenne feljebb lépni a tabellán. Ami a felkészülést illeti, szerencsére – a magas energiárak ellenére – a klubnak, a Répcelaki SE-nek köszönhetően tudunk edzeni és játszani a Répce Arénában. csütörtökön a győri Vass Péter-emléktornán veszünk részt, január 7-én a Fülöp Borozót fogadjuk, egy hétre rá viszonozzuk a Rába-partiak vendégjátékát. Aztán 21-én egy kaposvári tornára utazunk, 28-án gálameccset játszunk Répcelakon az utóbbi tíz év legjobb helyi tekézői ellen. Közben, január elején a Magyar Kupában a legjobb 32 közé jutásért lépünk pályára. Mozgalmas időszak elé nézünk.

A Szuperliga tavaszi szezonja február 18-án kezdődik.