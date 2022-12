Közelít féltávjához a női NB I/B.-s kézilabda-bajnoki szezon. Az SZKKA eddig lejátszott 13 mérkőzéséből kilencet nyert meg, egyszer remizett és háromszor hagyta el vesztesen a pályát. Az így megszerzett 19 pontjával jelenleg negyedik a Pődör-alakulat.

– Utólag az ember mindig tisztábban látja a dolgokat – kezdte szezonértékelőjét Pődör Zoltán, az SZKKA vezetőedzője. – Két meghatározó játékosunk, Livrinic és Raicevic is lesérült utolsó két edzőmérkőzésünkön, mindketten keresztszalag-szakadást szenvedtek, tehát őket egész ősszel nélkülöznünk kellett és jó eséllyel tavasszal sem számíthatunk még rájuk. Ez alapvetően rányomta bélyegét a teljesítményünkre, ami meglehetősen hullámzó volt. Az alapozás során volt két komplex sorunk, amit sikerült összeraknom és jól is működött. Ezekből a sorokból két alappillér esett ki, egy hármas védő és egy támadó játékos, nem beszélve arról a rutinról, ami több meccsen is hiányzott a csapatból. Így futottunk neki az első bajnoki találkozónak, amit éppen a rutin hiány miatt nem tudtunk megfordítani. Aki a sportban kicsit is jártas, tudja, hogy mennyire fontos a szezonnyitó találkozó egy csapat életében, ami nagyban meghatározhatja a folytatást.

A vereségeket illetően Pődör Zoltán elmondta, az igazán fájó pontvesztéseket a Komárom és az egri Eszterházy ellen szenvedte el a gárda. A Kozármisleny elleni döntetlen, valamint az orosházi fiaskó viszont szerencsétlen körülmények közrejátszásából adódott. Utóbbi esetében meghatározó volt, hogy a mérkőzést megelőző utolsó edzésen az SZKKA egyik alapembere, Kulcsár Dorka bokaszalag-szakadással kiesett.

– Azt is fontos kiemelni, hogy mi egy 20 éves átlagéletkorú együttessel igyekszünk visszajutni a legfelsőbb osztályba – tette hozzá Pődör Zoltán. – Lehet, többeknek ez megmosolyogtató, hogy egy ifi bajnokságból kinőtt kerettel akarunk NB I/B-t nyerni, de céljaink továbbra sem változtak, és visszajutva az NB I.-be, hosszútávon ezeknek a lányoknak a kezében lesz a sorsunk. Azt már csak tényleg halkan teszem hozzá, hogy legfőbb riválisaink eddig sorra ellenünk játszottak életük formájában, olyannyira felszívták magukat. Így volt ezzel az Eger is, amely a következő héten meg ki tudott kapni az Algyőtől. Egy győzelemre vagyunk jelenleg az első helyezettől, ami nem jelentős hátrány. A mögöttünk hagyott fél évben csapatomnak el kellett sajátítania a másodosztály ritmusát. Pődör Blanka visszatérése nagy fegyvertényt jelent, de most még csak 30 perces játékos, fokozatosan kell visszaszoknia. Az eddig elvégzett munkáról visszacsatolást kaphatunk majd a január eleji Alba Fehérvár elleni hazai kupameccsen, hol is tartunk.