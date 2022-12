A tradicionális teremtornának a Haladás Sportkomplexum ad otthont, három nap alatt 40 csapat lép pályára – 8 női és ugyancsak 8 öregfiúk csapat, valamint 24 nyílt mezőnyben szereplő gárda alkotja a mezőnyt. A torna december 28-án, szerdán 8 órakor rajtol a női csapatokkal, 13 órától a nyílt B csoport csapatai lépnek pályára, majd 16 órától az öregfiúké a pálya. December 29-én, pénteken a nyílt mezőny folytatja a küzdelmeket, az F csoport nyitja a napot. Szerdán és csütörtökön is 20.30 körül kezdődik az utolsó meccs. December 30-án, pénteken az állva maradt csapatok térnek vissza a csarnokba. Mind a három kategóriában csoportonként az első két helyezett jut tovább – a nyílt mezőnyben lesz egy középszakasz is. A női döntőt 15.55-kor, az öregfiúk fináléját 17 órakor, míg a nyílt mezőny döntőjét 18.15-kor rendezik. A játékidő 1x20 perc, a döntőkben viszont 2x15 perces meccseket vívnak a felek.

Ottjártunkkor már az utolsó simításokat végezték a szervezők, a Pannonsport Kft. és a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség munkatársai – Táncsics András, a szövetség elnöke, Vargyas Miklós versenyigazgató, és a Pannonsportot képviselő Lengyelné Soós Hajnalka.

– A sorsolás, a csoportbeosztás rendben van, a pontos menetrend is elkészült, a csapatvezetők minden fontos információt megkaptak emailben, de természetesen, ha kell telefonon, szóban is segítjük a résztvevőket – mondta el Táncsics András. – A pálya elkészült, a ragasztások felkerültek a játéktérre, állnak a palánkok. És természetesen elő van készítve a hangosítás, fokozatosan vesszük birtokba az öltözőket. Érdemes megjegyezni, hogy az összes mérkőzést a centerpályán, közönség előtt játsszák a csapatok – a másik pályán pedig be lehet melegíteni. Készülünk, a csapatokhoz hasonlóan mi is nagyon várjuk már a rajtot!