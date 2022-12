Eszterházy SC–Szombathelyi Kézilabda Klub és Akadémia 30-28 (17-11). Eger, 150 néző, női NB I/B.-s kézilabda-mérkőzés, vezette: Héjja Á., Kónya B. K.

SZKKA: Balog, Christe 1, Fritz (kapusok), Biró D., Pődör R. 7, Győri 2, Kulcsár 3, Pődör B. 3, Varga N. 2, Kiskartali, Szmolek 1, Horváth A. 6, Szendrei 3, Balogh P., Tanakovics, Temesvári. Edző: Pődör Zoltán.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 4-1. 17. perc: 11-3. 27. perc: 15-9. 36. perc: 20-14. 42. perc: 21-18. 56. perc: 26-24.

Kiállítások: 12, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 3/3, ill. 2/5.

A tabella harmadikja látogatott a listavezetőhöz – parázs meccsre volt kilátás Egerben. A szombathelyiek trénere a találkozót megelőzően elmondta, ugyanúgy készültek a lányok, ahogy eddig, próbálnak csak magukra koncentrálni. Pődör Zoltán úgy látta, az utóbbi mérkőzések alapján kijelenthető, hogy kezd összeállni az SZKKA játéka. A SZISE és a Kispest elleni összecsapáshoz hasonlóan méltán nevezhető ez is egy komoly rangadónak, amely négypontosnak számít a vasiak számára. Pődör Rebekáék egyértelmű célja az volt, hogy belerondítsanak az élboly sorrendjébe.

Ennek ellenére a találkozót pontatlanul, kissé dekoncentráltan kezdte az SZKKA, amely négy és fél perc elteltével háromgólos hátrányba került (4-1). Időt is kért gyorsan Pődör Zoltán, hogy tudatosítsa csapatában, elkezdődött a rangadó. A szombathelyiek játéka azonban a továbbiakban sem acélosodott. Hiába a kettős emberelőny, az SZKKA nem tudott jelentős mértékben faragni hátrányán, sőt, az egriek Szecsődi, Pankotai és Alaxai révén zsinórban háromszor köszöntek be Christének, így már ötre duzzadt a hazai előny (8-3). Nagy Éva teljesen megbabonázta a szombathelyi támadósort, az Eszterházy kapusa Varga Nikolett, Pődör Rebeka és Horváth Anna lövését is blokkolta, Szondi viszont megtalálta a rést a pajzson, sorozatban három gólt vágott, így 11-3-ra húzott el a házigazda. Alig több mint negyedórányi játékot követően nagyon nehéz helyzetbe kerültek a vendégek, akiknél ezúttal semmi sem klappolt. A félidő végére ugyan összekapta magát a SZKKA, ám hiába a javuló támadó-hatékonyság, hátul meglehetősen instabil maradt a védőfal, így a szünetre hatgólos hazai vezetésnél vonulhattak a felek (17-11).

Térfélcsere után egészen a 36. percig őrizte 6-7 gólos fórját az Eszterházy, Pődör Blanka góljával azonban 20-15-re módosult az állás, majd felcsillant a remény a további zárkózásra, hiszen rövid időn belül Pankotait és Bernátot is lezavarták a bírók két percre a pályáról, így ismét kettős emberelőnybe került az SZKKA. Győri kihagyta hetesét, viszont pár másodperccel később már betalált (20-16), majd a 42. percben Kulcsárnak köszönhetően már csak három volt közte (21-18). Érezhetően akadozni kezdett a házigazda játéka, öt percek keresztül nem talált kapuba Zsadányi Sándor együttese, míg a szombathelyiek szépen lassan közelítettek az egriekre (48. perc 22-20). A rangadó ezen szakaszában azonban ismét elég volt egy kisebbfajta kihagyás vendég oldalon és újfent megnyugtató, ötgólos előnybe került a házigazda (25-20). A szívós vasiak ismét nekiveselkedtek hátrányuk ledolgozásának, amihez még bőven volt idejük. Nagy energiát mozgósítva az 56. percben Pődör Rebeka hetesével meg is érkezett az SZKKA az Eszterházy mögé (26-24). A hajrában gólra gól volt a válasz, tartotta szűk előnyét az egri gárda, amely végül két góllal nyerte a rangadót és tartotta otthon a két pontot.