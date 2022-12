Cowels második triplája nyitott a második félidőt. Aztán Perl vitt végig egy kontrát, majd Keller is betalált távolról – időt kért a vendég (22. perc: 43-30). De a Falcót már nem lehetett megállítani, beindult a gépezet – nem tudta tartani a lépést a vendég. Rengeteg labdát szereztek a hazai játékosok, pontosan fejezték be a gyors támadásiakta, egyre nőtt a különbség (26. perc: 55-38). De néhány elkapkodott, elrontott hazai támadás, és egy 7-0-s szegedi roham után Konakov mester időt kért. De nem sikerült felrázni a csapatot – így nem sikerült idejekorán eldönteni a meccset. A harmadik negyed végére 4 pontra zárkózott a Szeged (30. perc: 57-53). A záró játékrész elejét ismét megnyomta a Falco, és ismét biztos távolságba lépett el (34. perc: 64-55). De a Szeged ott loholt ellenfele nyomában, nem adta fel – rendre felzárkózott (36. perc: 69-66). Cowels többször is kritikus pillanatban szerzett triplát. Váratlanul szoros lett a meccs, keményedett a csata. Az butolsó perc: 75-74-es állásról kezdődött. A Falco támadása kimaradt. A Szeged időt kért. De jól védekezett a Falco. Majd Pot büntetőzhetett, mindkettőt bedobta (77-74). Újabb szegedi időkérés következett – 26 másodperccel a vége előtt. Ám a vendég eladta a labdát. Ismét Pot állhatott a büntetővonalra, ezúttal sem hibázott (79-74). Majd a Falco ismét jól védekezett – és ezzel véget is ért az összecsapás. A meccs nagy részét irányítása alatta tartó, végig vezető Falco megérdemelten nyert – de csak váratlanul nagy csatában tudta kicsikarni a diadalt.

Milos Konakov: - A mérkőzés előtt elmondtam, hogy a Szeged sokkal jobb csapat annál, mint amit a tabella sejtet – ez be is igazolódott. Nehéz mérkőzést játszottunk, de a lényeg az, hogy összejött a győzelem. Várható volt, hogy hullámzó lesz a játékunk, hiszen szerdán a Tofas elleni meccsbe mindet beleraktunk, és érzelmileg megviselt minket az a vereség. Ezúttal magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, 13 támadólepattanót engedélyeztünk a Szegednek, és nem igazán működött az egy az egy elleni védekezésünk.

Simándi Árpád: - Gratulálok a Falcónak de gratulálok a csapatomnak is – sajnos megint egy szoros vereséget szenvedtünk el. Többször is visszajöttünk a mérkőzésbe, szorossá tettük a hajrát, de a végén, amikor igazán kellett volna a pont, sokszor dobásig se jutottunk el - nehéz ilyenkor mit mondani. De volt 22 eladott labdánk is.

jegyzőkönyv

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Naturtex-SZTE-Szedeák 79-74 (22-12, 13-18, 22-23, 22-21).

Szombathely, 2540 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Praksch, Szilágyi, Földesi.

Falco: Pot 14/3, Kovács B. 4, Brown 9/3, Tiby 2, Keller 6/3. Csere: Barac 6, Perl 17, Cowels 15/15, Verasztó –, Krivacevic 6, Sövegjártó –. Edző: Milos Konakov.

Szeged: Washington 7/3, Polányi 3/3, Starovlah 3/3, Bognár 7/3, Roberson 17. Csere: Balogh S. 10/3, Filipovic 8, Person 13/9, Kovács Á. 3/3, Kerpel-Fronius B. 3. Edző: Simándi Árpád.

Az eredmény alakulása. 5. perc: 12-3. 8. perc: 16-10. 13. perc: 26-17. 18. perc: 35-26. 20. perc: 35-30. 22. perc: 43-30. 26. perc. 55-38. 30. perc: 57-53. 34. perc: 64-55. 36. perc: 69-66. 39. perc: 85-74. Kipontozódott: –.