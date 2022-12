Egis Körmend–MVM-OSE Lions 89-85 (21-18, 24-17, 18-19, 26-31). Körmend, 1920 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Benczur T., Minár L. B., Földesi Á.

Körmend: Chambers 3, Takács K. 2, Parrish 5/3, Moore 22/12, Cakarun 4. Csere: Michell 30/15, Omenaka 13, Ferencz 10/6, Durázi –, Kiss M. –. Edző: Kocsis Tamás.

Oroszlány: Carev 9/3, Krestinin 6, Dimitrijevic 17/3, Ruják –, Calloway 22/9. Csere: Barnjak 12/9, Dorogi 1, Illés 8/6, Mucza 2, Werner 8. Edző: Simon Petrov.

Az eredmény alakulása. 2. perc: 8-2. 7. perc: 12-16. 10. perc: 21-18. 13. perc: 26-20. 17. perc: 32-28. 20. perc: 45-35. 22. perc: 49-39. 26. perc: 56-48. 30. perc: 63-54. 32. perc: 65-64. 35. perc: 75-68. 39. perc: 86-83.

Kipontozódott: –.

Az ünnepek között sincs megállás – zsinórban négy vereséggel a háta mögött várta az Egis Körmend az MVM-OSE Lions elleni hétközi szerdai találkozóját. Nehéz mérkőzéseken van túl a Rába-parti alakulat, ám Kocsis Tamásék számára a január sem tartogat könnyen hozható meccseket. Mindenesetre az év eleji ZTE (idegenben), Szeged (otthon), Kecskemét (idegenben), Alba Fehérvár (idegenben) négyes előtt egy hazai siker nagyon jól jött volna a vasiaknak. Az Oroszlány szerdán jelentette be, hogy új légióst igazolt a center Shane Linden Henry személyében, aki Körmenden egyelőre még csak a kispadról szoríthatott csapattársainak.

Remekül kezdte az első negyedet a házigazda, amely Moore triplájával ragadta magához a vezetést, aztán hamar hullámvölgybe került. 10-4-nél lefagyott a vasi piros-fekete alakulat, az Oroszlány pedig sorozatban 7 pontot szerezve megfordította az állást (10-11). Kocsis Tamás rögtön időt kért, nagyon visszaesett a hazai csapat támadójátéka. Hosszú kihagyást követően Mitchell is pályára lépett, ám a körmendiek játékosa eleinte sok labdát elszórt. A negyed legvégén viszont Ferencz triplája után ő is betalált távolról, így három ponttal a házigazda nyerte az első etapot (21-18). A folytatásban sem javult látványosan a Rába-partiak játéka, viszont növelni tudták előnyüket az OSÉ-val szemben, mivel a meccs ezen szakaszában a vendégek kerültek hullámvölgybe. 28-20-nál előbb Barnjak tett a gyűrűre egy hármast, amibe Ferencz belepiszkált, így még egy büntetőt is kapott ajándékba az oroszlányi légiós, amit a helyére is küldött. Cakarun besapkázása után egy orbitálisan nagy védelmi hiba végén jött fel kettőre az OSE (28-26). Ismét magához hívta csapatát Kocsis Tamás, de Rujákék így is lendületben maradtak és Dimitrijevic közelijével ismét egál volt (28-28). Az első félidő hajrájában Omenaka és Parrish vezérletével 10 pontos előnyt tudott kialakítani a Körmend (45-35).

Nehézkesen lendültek játékba a felek szünet után, de aztán egészen éles adok-kapok vette kezdetét. Az OSE minden igyekezete ellenére nem igazán tudott faragni hátrányán, stabilan tartotta 10 pontos fórját a vasi gárda. Az utolsó másodpercekben Dimitrijevic hármasával tudta egyszámjegyűre csökkenteni a differenciát a vendég alakulat (63-54). Illés közelije nyitotta a záró negyedet , aztán Carev süllyesztett el egy távolit (63-59) – újra nyílt lett a meccs, a Körmend egy pillanatra sem dőlhetett rá. Kocsis Tamás is látta, hogy megint akadozik a gépezet, sokadjára próbált meg ismét rendet tenni a fejekben. Mint ismert, az utóbbi meccseit rendre a végjátékban bukta el a vasi piros-feketék. Illés triplájával már csak egyetlen pont választotta el a csapatokat (65-64). E kiélezett pillanatokban Mitchell lépett elő a megmentő szerepébe, zsinórban két hármast hintett be, majd egy villámgyors ellentámadás végén Omenaka zsákolásával saját kezébe vette a Körmend a sorsát és nagy lépést tett a győzelem felé (73-65). A 37. percben Moore negyedik triplájával megint kétszámjegyűre nőtt a különbség (80-70), magabiztossá vált a hazai együttes, míg a vendégeknél az idegeskedés és a kapkodás dominált már. De úrrá tudtak lenni a feszült hangulaton, a Körmend pedig kis híján hagyta, hogy kiénekeljék a sajtot a szájából – egy perccel a vége előtt sikerült ismét három pontra zárkóznia Simon Petrov csapatának (86-83). Moore büntetőivel dőlt el végleg a meccs, így négy meccs után sikerült újra diadalmaskodniuk a Rába-partiaknak.