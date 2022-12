Sopron KC–Egis Körmend 86-80 (22-21, 20-18, 21-15, 23-26)

Sopron, 1300 néző, NB I.-es kosárlabda-mérkőzés, vezette: Kapitány G., Minár L. B., Szilágyi B.

Sopron: Joseph 15, Jones 22/3 , Valerio-Bodon 10/6, Barnett 18/3 , J. Durham 3. Csere: Molnár M. 11, Shine 7/3, Sitku –, Csendes –, Takács N. –, Supola –. Edző: Kosztasz Flevarakisz.

Körmend: Chambers 8, Kiss M. 1, Ferencz 10/9, Moore 26/15, Cakarun 5. Csere: Takács K. 6, Omenaka 8, Parrish 10, Doktor 6/6, Edző: Kocsis Tamás.

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5-9. 8. perc: 15-17. 12. perc: 26-25. 17. perc: 31-37. 20. perc: 42-39. 23. perc: 48-41. 28. perc: 58-49. 34. perc: 68-62. 36. perc: 72-68. 39. perc: 82-76 .

Kipontozódott: Doktor (39.), Takács K. (39.), Chambers (40.).

Nem sok ideje volt az Egis Körmendnek arra, hogy rendezze sorait a hétvégi szolnoki súlyos vereséget követően. Kocsis Tamás és Németh Levente edzői pályafutása eddigi talán legkomolyabb próbatétele előtt állt. A Sopron az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egy karakteres csapattal rendelkezik a bajnokságban, amely kezdi elkapni a fonalat. A Rába-partiak pedig sorozatban harmadik meccsükön voltak kénytelenek nélkülözni Mitchellt és Durázit. Nehézségeik ellenére több, mint biztató volt a vasi piros-feketék első negyedbeli teljesítménye. A duplák értékesítésével ugyan hadilábon álltak Ferenczék, viszont ezt ellensúlyozni tudták tripláikkal. Ami nem ment Szolnokon, az most egészen jól működött Sopronban – 7-ből 4 tripla süllyedt el a hazai gyűrűben. Hat ponttal is vezetett a Körmend (11-17), de a negyed végére fordított az SKC (22-21). A második etap elején Shine középtávolijával igyekezett meglógni a házigazda, de Takács Kristóf dupláival ismét a Rába-partiak jártak előrébb (24-25). A 15. percben Moore második, csapata ötödik triplája után (28-32) időt kért Flevarakisz mester. Sokat nem használt, mert lendületben maradtak a vasiak. 31-38-nál kezdett magához térni a Sopron, amely megnyomta a negyed végét, ledolgozta hátrányát és 42-39-re újfent megfordította a mérkőzés állását. A félidő utolsó perceire nagyon eltűnt a vendég alakulat, jól jött Ferenczéknek a szünet.

A harmadik játékrész elején Parrish pontjait percekig nem követték újabbak a piros-feketéknél, amit igyekezett kihasználni a házigazda (48-41). A 25. percben kialakult az addigi legnagyobb különbség – Valerio triplájával 10-zel vezetett a Sopron (53-43). A hátralevő időben olykor be-benézett a Körmend 10 alá, de számottevően nem tudott közelíteni a Sopronra. Ugyanakkor semmi sem volt veszve, 63-54-ről következhetett az utolsó etap. Egy eladott hazai labdát követően Moore közelijével lopta a távot a Rába-parti alakulat (63-56). Kosárra kosár volt a válasz, nagyon szoros végjátékra volt kilátás. Rendkívül fontos pillanatokban sült el Moore és Doktor keze távolról, de négy ponttal még mindig a Sopron járt előrébb (72-68). Ekkor volt bent a meccsben a körmendi feltámadás lehetősége, ám a hajrá megint a Sopronról szólt – a 39. percben Molnár büntetőjével újfent 10 volt közte (80-70), és innen már nem tudott felállni a vasi együttes.