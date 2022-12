Talán minden várakozást felülmúlt a múlt hétvégi vasi klasszikus, amelyen nem akárhogy szorongatta meg az Egis Körmend a címvédő Falco együttesét. A hajrában Perl triplája döntött, ezzel sorozatban 11. meccsét is megnyerte a szombathelyi gárda.

– Ilyenkor még jobban fáj a vereség, hiszen karnyújtásnyira voltunk a sikertől – fogalmazott Kocsis Tamás, az Egis Körmend vezetőedzője. – Úgy gondolom, mindkét csapat győzelmet érdemelt a rangadón, most a Falcónak sikerült jobban a végjáték. Férfias küzdelem volt, nincs szégyenkeznivalónk. Jól játszottunk, csak megint azokkal a fránya lepattanókkal álltunk hadilábon. Talán már egy kicsit be is beszéljük magunknak, hogy nem tudunk lepattanót szedni, pedig ez nem igaz, mert megvannak erre a megfelelő játékosaink. Jobban kell koncentrálni és akkor biztos vagyok benne, hogy jönnek a győzelmek.

Ha nem is élet-halál harcot, de mindenképpen fontos meccset vív szerdán Pakson a Körmend, hiszen a Magyar Kupában való indulás a tét. Féltávjához érkezik ugyanis a bajnoki idény, és köztudottan a jelenlegi első nyolc csapat vehet részt tavasszal a kupában. Nyolcadik a tabellán a Rába-parti alakulat. Viszont ott lohol szorosan a nyomában az Oroszlány és a DEAC. Előbbi nagy valószínűség szerint elkapja hazai pályán a Szegedet és a DEAC-nak is jók az esélyei Kaposváron.

– Azáltal, hogy saját kezünkben van a sorsunk, nagyon jó helyzetben vagyunk – folytatta Kocsis Tamás. – A Paks előttünk áll, most per pillanat ötödik, de mindenképpen meg kell vernünk és akkor ott vagyunk a kupában. Tradicionálisan jó kupaszereplő a Körmend, így kiemelt fontosságú lenne az indulás, ellenkező esetben nagyon rosszul érintene minket, ha idén lecsúsznánk róla. Az, hogy mennyivel erősebb az idei Paks a tavalyinál, nem tisztem megítélni, hiszen hiába volt az előző szezonjuk gyenge, minket közel 20 ponttal vertek hazai pályájukon és Körmenden is kikaptunk. Sérültjeik ugyanúgy vannak, mint nekünk, de nálunk Durázi már be tud segíteni, Mitchell és Balogh viszont továbbra is maródi. Kulcsfontosságú lesz Eilingsfeld semlegesítése, illetve a lepattanók összeszedése.

A 13. forduló további párosításai: Oroszlány–Szeged 18.00, Kecskemét–ZTE 18.00, Kaposvár–DEAC 18.00, Sopron–Nyíregyháza 19.00, Honvéd–Szolnok 19.00.