A Szombathelyi Haladás korábbi csatára, a 2021/22-es NB II.-es bajnokság vasi házi gólkirálya, Tóth Milán nyáron igazolt az osztrák első osztályú Sturm Graz együtteséhez. A még mindig csak 20 esztendős támadó fél év alatt is letette névjegyét Ausztriában: a Sturm Graz II.-ben, azaz a gráciak osztrák második ligás csapatában hét góljával az együttes őszi házi gólkirálya lett. Pedig nem indult könnyen a légióskodás.

– Nincs mit szépíteni, a nyári edzőmérkőzéseken szinte nem is volt jó meccsen a Sturm II.-ben, az edzőm mégis bízott bennem – mondta Tóth Milán. – Aztán az első bajnokin gólpasszt adtam, a másodikon gólt szereztem – és beindult a szekér. Szükségem volt másfél hónapra, mire megszoktam, felvettem a kinti ritmust. Az osztrák másodosztályban sokkal nagyobb az iram, mint az NB II.-ben volt, van olyan, mint itthon az NB I.-ben. A színvonal viszont nem éri el a magyar első osztályét. A legemlékezetesebb meccsem a St. Pölten elleni idegenbeli összecsapás volt, mesterhármast szereztem és 5-2-re nyertünk. Fantasztikus meccs volt! Az első csapattal még csak edzettem, meccsen nem szerepeltem. De tudom, elégedettek velem, természetesen az első csapattól figyelik a mi meccseinket, mindig kapok visszajelzést a teljesítményemről, azt mondják, jó úton haladok. Szóval nem csak a játékom, a gondolkodásom is változott. A futballban is gyorsabban gondolkodok, gyorsabban kell döntenem egy-egy szituációban a pályán is. A németem nem az igazi, viszont angolul mindenkivel jól megértetem magam – a srácok az első pillanattól kezdve befogadtak, nagyon rendesek, jól érzem magam.

– Egy átlagos napot kondival kezdünk, utána hazamegyünk reggelizni, aztán ebéd, majd fél 3-ra vissza az edzőközpontba – mesélte Tóth. – Ekkor már rendes, labdás edzés szerepelt a programban, majd ismét haza, aztán vacsora és lefekvés. Kemények az edzések, a nap végére azért elfáradok. A barátnőm heti három-négy napot van kint velem, vele sokszor elmegyünk, sétálni, étterembe, Graz szép és lakható város. Gyakran járok az első csapat meccsein is, rendre 12-13 ezren szurkolnak a csapatnak. A mi meccseinket – ami Gleisdorfban van - 500-600-an nézik végig, idegenben viszont egy városi rangadón, a GAK–Sturm II. összecsapáson hatezren is összejöttek.

– Ami volt csapatomat, a Haladást illeti, a hazai meccseken – ha tehetem – kint vagyok, az idegenbelieket pedig streamen nézem meg – folytatta a csatár. – Kellemes meglepetés az ötödik hely, mi mást kívánhatnék, hogy mihamarabb jusson vissza a Hali az első osztályba. Egyébként pár napja már idehaza, Ózdon vagyok, végiglátogattam a rokonokat, az ünnepeket Szombathelyen töltöm. A karácsony estét kettesben a párommal töltöm, a menü rántott csirke lesz és desszertnek dióskalács. Másnap a szülőkhöz megyünk, náluk mára hagyományos karácsonyi ételek – hal, töltött káposzta – a menü. A felkészülést Grazban január 9-én kezdjük, a tervek szerint az első csapatnál kezdem el a munkát. Nem agyalok azon, hogy mi lesz, sikerül-e megragadnom a Sturmnál, sőt, lehet, hogy jót tenne, ha tavasszal is a második gárdánál játszanék. Persze, annak azért nagyon örülnék, ha bemutatkozhatnék az osztrák első osztályban. Miként annak is, ha tavasszal gyarapíthatnám góljaim számát a Sturm Graz II.-ben. Az első félévem jól sikerült – ott akarom folytatni, ahol abbahagytam.