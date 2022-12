A címvédő, listavezető, zsinórban 11 (!) győztes bajnokit maga mögött tudó Falco fogadta a bentmaradásért küzdő újonc Honvédot. A bemutatás után Kálmán Lászlónak szólt a vastaps, a klub korábbi legendás irányítóját Gráczer György ügyvezető köszöntötte 50. születésnapja alkalmából.

Rohanós kosárlabdával, de kimaradt dobásokkal, eladott labdákkal kezdődött a meccs – a sok hiba miatt szerényen csorogtak a pontok. És inkább Honvéd-vezetést láthattak a szurkolók (3. perc: 3-5). Lassan rendezte a játékát a házigazda, és kezdte átvenni az irányítást. Amire azonban remek távoli dobásokkal felelt a vendég, és tartotta előnyét (6. perc: 11-16). Cowles dobta az első hazai triplát – ekkor már négy hármasnál járt a fővárosi gárda. A negyed végén – elsősorban Perl pontjainak köszönhetően – egy pillanatra ugyan átvette a vezetést a Falco, de a játékrészt három ponttal a Honvéd nyerte. A kisszünet után jobban játszott, jobban védekezett a Falco – Cowels pedig megszórta magát. Időt is kért a vendég (13. perc: 36-30). De nem változott a játék képe, lendületben maradt a Falco, és 10 pont fölé nőtt a hazai fór (16. perc: 44-32). Az újabb Honvéd-időkérés sem segített – szinte csak büntetőből talált gyűrűbe a vendég. De végül „csak” nyolc ponttal nyerte meg az első félidőt a Falco (20. perc: 50-42).

Fordulás után 6-2-es rohammal nyitott a Falco (56-44), de nem adta fel, felzárkózott a Honvéd (24. perc: 58-51). Akadozott a Falco játéka, de azért így is kézben tartotta az irányítást, és többször is 10 pont fölé növelte az előnyét – 62-51-es állásnál kért időt Baksa mester. Vezetett a Falco, de a Honvéd ott loholt a nyomában, nem akart leszakadni. Így a szombathelyi gárda nem tudta korán eldönteni a meccset, de a negyedik negyedet azért megnyugtató előnyből kezdhette meg (30. perc: 73-63). A forgatókönyv nem változott: rendre meglépett a Falco (78-63), de mindig felzárkózott a Honvéd. Arra ugyanakkor nem volt esélye, hogy igazán ráijesszen a a házigazdára (33. perc: 80-67). Aztán elfáradt a Honvéd, bedarálta ellenfelét a sokat cserélő Falco (35. perc: 89-69), és sima győzelmet aratott – a hajrára nem maradt izgalom.