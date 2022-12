Térdműtétje miatt ugyan kissé át kellett variálni az év eleji edzéstervét Halász Bencének, de ezek a módosítások egytől egyig beváltak. A Szombathelyi Dobó SE jelenkori sikerkovácsai, Németh Zsolt és Németh László mesteredzők formába lendítették Bencét, aki világversenyről világversenyre járva egyre másra múlta felül önmagát, öregbítve ezzel a szombathelyi atlétikai műhely hírnevét. – Nagyon büszke vagyok az idei esztendőben elért eredményekre – összegzett Halász Bence, a Szombathelyi Dobó SE kalapácsvetője. – Végre átléptem a 80 méteres álomhatárt, nem is akárhol, hiszen az Egyesült Államokban rendezett világbajnokságon sikerült ezt elérnem. Ez feltétlen önbizalommal tölt el. Már alig várom a következőt, aminek a jövő évben Budapest ad otthont. Már most gőzerővel a fővárosi vb-re készülünk, az idei sikereket mondhatni már magunk mögött hagytuk. Mint ismert, Bence júliusban 80,15 méteres egyéni csúcscsal az ötödik helyen végzett kalapácsvetésben a eugene-i szabadtéri atlétikai világbajnokságon.

Alig egy hónappal később már Münchenben volt jelenése a Dobó SE kiválóságának, aki még egy lapáttal rápakolt eugene-i vb-teljesítményére. 80,92 méteres új egyéni csúcsot dobva második lett Wojciech Nowicki mögött az atlétikai Európa-bajnokságon. – A világbajnokság előtt éreztem, hogy meglesz ez a bizonyos 80 méteres áttörés, jó erőállapotban éreztem magam, de nem volt minimum elvárás az edzőim részéről ez az eredmény – emlékezett vissza a nyári világversenyre Halász Bence, akit kérésére a müncheni Eb után még Thomas Müller, a Bayern München labdarúgócsapatának sztárja is meglepett egy dedikált mezzel. Már csak hab volt a tortán, amikor szeptemberben a hazai Szuper Liga Döntőben a legjobb férfiversenyző lett és az ezzel járó pénzjutalmat is hazavihette. Mindezek tükrében nem véletlenül választották meg az év férfi atlétájának. Bencének minden összejött idén, ami kellő lendületet adhat számára a 2023-as kihívások előtt.

– Nagyon sok munka vár ránk, és bár még csak december végén járunk, már látszik a november elején elkezdett alapozás eredménye. Nagyon csínján kell bánni a jövő évi esélyekkel és a budapesti vb-vel. Nem is gondolok arra, hogy juj de jó lenne ekkorát, vagy akkorát dobni, most csak egyszerűen be kell csukni az embernek a száját és tenni a dolgát. Most leginkább azon dolgozunk mestereimmel, hogy az állóképesség és az erő visszajöjjön. Néha itt-ott akad egy kis fájdalom, de alapvetően egészséges vagyok – zárta szavait Halász Bence, akinek legelőször a hagyományos téli országos bajnokságon szurkolhatunk majd az új esztendőben.