Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Tofas Bursa (török) 64-77 (11-21, 12-13, 20-19, 21-24)

Szombathely, 2820 néző, kosárlabda Bajnokok Ligája, vezette: Maestre (francia), Attard (olasz), Salis (lett).

Falco: Pot 5/3, Cowels 10/3, Brown 2, TIBY12/3, KELLER 11/3. Csere: PERL 14, Barac 6, Kovács B. 4, Sövegjártó –. Edző: Milos Konakov.

Bursa: GRAY 18/3, UGURLU13, Tanisan 6/6, Buyuktuncel –, Toure 6. Csere: THOMPSON 15/3, Milaknis 6/3, Kurtuldum 5/3, BRAIMOH 8/3. Edző: Dimitris Priftis.

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4-4. 9. perc: 9-21. 13. perc: 13-27. 17. perc: 17-31. 20. perc: 23-34. 22. perc: 28-34. 26. perc: 35-38. 30. perc: 43-53. 34. perc: 52-61. 38. perc: 58-70.

Kipontozódott: –.

A remek formában lévő Falco győzelmi kényszerben lépett pályára: győznie kellett, hogy életben tartsa továbbjutási esélyeit. A szombathelyi gárda Törökországban 63-90-re kapott ki, vagyis a visszavágás reményei is hajtotta a sárga-fekete játékosokat.

Nagyszerű hangulatban léptek pályára a csapatok, de egy kicsit kapkodtak, mindkét oldalon akadt elrontott dobás. Így szerényen csorogtak a pontok (3. perc: 4-4). Aztán beindultak a felek. A vendég játszott pontosabban, kezdett meglépni (7. perc: 7-16). Jól védekeztek, jól lepattanóztak a törökök. Jobb híján távolról kísérletezett a Falco, eredménytelenül. Időkérés után Perl büntetőkből törte meg a hosszú vasi gólcsendet. De maradt az irányítás a vendégeknél, 10 ponttal nyerték az első negyedet. Ezúttal is Perl húzta a Falco szekerét, de egyelőre nem akadt társa. Sokkal jobban játszott, stabil előnyt épített ki magának a Bursa (13. perc: 13-27). Helyzetbe is nehezen került a Falco. A védekezését aztán valamelyest rendezte a házigazda, de a támadójátéka nem működött, tiszta ziccereket rontott, könnyű labdákat adott el. Már a meccsben maradásért harcolt a szombathelyi gárda – Kovács jól szállt be a padról. Keller vezérletével nagyot harcolt a Falco, feljött 10 pontra (21-31), végül annyit azért elért, hogy látótávolságban tartsa ellenfelét (20. perc: 23-34).