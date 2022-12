A Büki TK felnőtt csapata az NB II Észak-nyugati csoportjában lejátszott 11 mérkőzéséből mind a 11-t megnyerve 22 pontot gyűjtött össze, 428 gólt szerzett és 278 találatot kapott. A lőtt gólok tekintetében 39 a mérkőzésenkénti átlag, míg a kapottak esetében 25. Még soha nem fordult elő, hogy a bajnokság felénél pontveszteség nélkül vezette volna a tabellát a felnőtt csapat, így ez klubrekord és természetesen történelmi tett Baranyai Enikő tanítványai részéről. Mindezt úgy sikerült elérnie a fürdővárosi gárdának, hogy a sorra elveszített kulcsemberek miatt minden fordulóban más forgatókönyvet kellett kitalálni a szakmai stábnak.

– Köszönettel tartozom a lányoknak, hihetetlen évet zártunk, hiszen nagyon sok akadályt gördített elénk a sors, amelyeket le kellett győznünk – fogalmazott a klub közösségi oldalán Baranyai Enikő, a Büki TK vezetőedzője. – Az alapozás során minden a tervek szerint alakult. A bajnokság kezdete előtt két nappal jelentkezett az első akadály, Schimmer-Szabó Noémi nem várt műtéti beavatkozása. A lányok nagyon jól kezelték ezt és győztesen hagyták el a pályát a Mosonmagyaróvár ellen. Majd sorban arattuk az olykor meglepően nagyarányú győzelmeket. Aztán jött a második akadály: Szekér Petra nélkül kellett elutaznunk az ETO otthonába. Majd az első félidő végefelé Szabó Dórát is elveszítettük, akinek egy szerencsétlen leérkezés után elszakadt a térdkeresztszalagja. A lányok nem estek össze és a rendkívül kiélezett meccsen behúzták a két pontot. Közben Szücs Ildikó is kiesett, illetve a 8. fordulóban a Sárvár ellen egy durva szabálytalanság következtében Tóth Viviennek eltörött a lábközépcsontja. Meccsről meccsre kevesebben lettünk, a lányok határaikat feszegették és ezzel egyenesen arányos volt, hogy a betegségek sem kerülnek el minket. Mindezek után a bajnoki címvédő Veszprém otthonába nem túl ideális előjelekkel érkeztünk, de a lányok elképesztő nagyot harcolva szinte csere nélkül verték meg a riválist. Fontos kiemelnem, hogy a sok sérülés miatt mélyvízbe dobtuk fiatal tehetségünket, Varga Zsófit, aki remekül állta a sarat. Nagyon büszke vagyok a lányokra, megmutatták hova lehet elérni alázattal, akarattal, szívvel, együtt egymásért harcolva.

A Büki TK egyik legfontosabb pillére irányító átlövője, Tamási Kata 96 találattal vezeti jelenleg a góllövőlistát.

– Mindenkinek egy cél lebeg a szeme előtt, amiért keményen együtt edzünk. Én is sok segítséget kapok, nemcsak Enikőtől, Glória is folyamatosan motivál. Egyébként ez az egész alakulatra igaz, soha nem húzzuk le egymást, hanem mindig bíztatjuk a másikat. Abban rejlik a csapat ereje, hogy nemcsak a pályán, hanem azon kívül is számíthatunk egymásra. Szerintem emiatt tudjuk élvezni a játékot – nyilatkozta Tamási Kata.