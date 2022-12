Egis Körmend–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 79-89 (17-22, 14-14, 22-27, 26-26). Körmend, U20-as férfi kosárlabda-mérkőzés, vezette: Tóth K., Csák M.

Körmend: Tóth-Erdei M. 6/6, Herczeg 14/3, Takács 28/3, Nagy 20/12, Geröly 3/3. Csere: Tóth-Erdei B. 2, Szalai 6. Edző: Németh Levente, Kocsis Tamás.

Falco: Németh B. 15/15, Kovács 13/3, Takács 15, Horváth 6, Sövegjártó 27/6. Csere: Hansen 7, Büki 2, Várkony –, Nárai 2, Kapui 2, Edző: Svajda Gábor.

Nagy csatát hozott a fiatalok megyei rangadója. A szombathelyiek kezdtek jobban, pár pontos előnyüket a félidőig meg is tudták tartani. A harmadik negyed közepén aztán a körmendieknek sikerült egyenlíteniük (48-48). Ezután ismét a vendégek akarata érvényesült, 10 ponttal is vezettek már – stabil előnyüket pedig a mérkőzés végéig meg is tudták tartani.