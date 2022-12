Idén több neves, elismert sportoló volt az Agrobio Classic Kick-box és Box Club vendége Szombathelyen. Itt járt Erdei Zsolt ökölvívó, Borics Ádám profi MMA harcos, valamint Rákóczi Renáta, kétszeres profi WAKO kick-box világbajnok. A klub megkérte a sportolókat, hogy aláírásukkal lássák el egyik bokszkesztyűjüket, amelyet jótékonysági licitre bocsátottak, hogy ezzel is támogassák a kis Vukits Félix külföldi műtétjének költségeit.

– A solymári Borsóházban jártunk, havi egy hetet töltöttünk ott fejlesztésen. A Borsóházban hallottunk először Dr. Igor Nazarovról, aki Barcelonában praktizál – ismertette Vukitsné Flór Beáta, Félix édesanyja. – Amikor nyáron Pesten tartott konzultációt, mi is kértünk időpontot és elvittük hozzá Félixet. Megvizsgálta és azt mondta, hogy sokat segítene ez a fajta műtét. Félixnek mindkét lábán több helyen, az arcán és a szemeinél kellene elvégezni a műtétet, amelyre 2023. január 24-én kerül sor Barcelonában. A beavatkozás ára 4700 euro, plusz a repjegy és a szállás. Igor Nazarov végzi az un. miotenofasciotomia műtétet. A műtét minimálisan invazív beavatkozás, amely a bőr alatt történő bemetszéssel jár (minimális nyílt sebet hagyva maga után), amit egy hegyes szikével (pl. tenótom) végez, és csak a káros rostot vágja el, ami akadályozza a mozgást. A patológiás rost bemetszése a lágy szövet struktúrájában lehetővé teszi, hogy a felszabadított rost már nem tud letapadni, így a felszabadított izomzattal könnyebben lehető válik a végtagok mozgása. Ezzel a beavatkozással meg lehet szüntetni a letapadt izmokat a lágy szövetekben, ezzel együtt fel lehet szabadítani az egészséges izmokat. Mindezt műtét utáni rögzítés igénybevétele nélkül el lehet érni. Az operáció után két hétig nem lehet majd lábra állni, utána kezdődhet finoman az izmok visszamozgatása. Az intenzív torna a műtét után három hónappal kezdődhet el.

Kovács Gábor, az Agrobio Classic Kick-box és Box Club edzője örömét fejezte ki, hogy ismét segíthetnek Félixnek. A klub trénere abban bízik, hogy ezzel a kezdeményezéssel nagy mértékben hozzá tudnak járulni Félix kezelési költségeinek csökkentéséhez.

– Remélem, hogy Erdei Zsolt, Borics Ádám és Rákóczi Renáta is segítségemre lesz abban, hogy ez a jótékonysági felhívás minél több rajongóhoz, szurkolóhoz eljusson – fogalmazott Kovács Gábor. – A szombathelyi Agrobio Classic Kick-box és Box Club tagjai, sportolói, edzői, támogatói nagyon jó emberek, így egy remek közösség alakult ki a kezdetek óta. A klub támogatását élvezve a magam részéről is szeretnék továbbra is olyat tenni, amivel segíthetünk másoknak, illetve jobbá tehetjük környezetünket. Továbbra is azt vallom, hogy jónak lenni bizony nagyon is jó dolog. Jó érzés örömet szerezni másoknak. Így az ünnepek között még jobban szem előtt kell tartanunk ezt, de nem csak ekkor. Kívánom, hogy Félix a műtét után még jobban érezze magát – zárta szavait a tréner.

A licit online felületen, Segítsünk Félixnek Facebook oldalán elérhető egészen 2023.01.14. szombat 12:00-ig.

A felajánlásokat az alábbi linken várják a kommentben megjelölve ITT >>