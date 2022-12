A kőszegi Fitt-Box Ökölvívó Egyesület öt versenyzővel nevezett a rangos, négy napos erőpróbára. Pesti József (serdülő, 50 kg) első meccsén megfontoltan és pontosan bunyózott, egyhangú pontozással nyert. Majd nagyot küzdött az elődöntőben, de ez nem bizonyult elégnek a fináléba jutáshoz, bronzéremmel vigasztalódott. Gombai Dominik (serdülő) és Kiss Áron (junior) a 48 kilós súlycsoportban lépett kötelek közé. Dominik jól, erősen kezdett, a lendülete a folytatásban sem hagyott alább, döntő fölénnyel jutott az elődöntőbe.

Áron helytállt rutinos ellenfelével szemben, de kikapott - ám pontszerző, ötödik helyen zárt. Dominik viszont az elődöntőben is remekelt, egyhangú pontozásos győzelmet aratva verekedte be magát a fináléba. A kőszegi ökölvívó a döntőben is fontolt, technikás bunyót produkált, mindhárom menetben ellenfele fölé nőtt, egyhangú pontozással győzött, a dobogó legfelső fokára állhatott. Németh Dóra (serdülő, 48 kg) a harmadik menetben, döntő fölénnyel nyerte az elődöntőjét. Dóra a döntőben sem vett vissza a tempóból, elszántan lépett kötelek közé. Erős, pontos ütésekkel indított, amit ellenfele nem tudott lereagálni, így az első menetben döntő fölénnyel győzött - és súlycsoportja magyar bajnoka lett. Rába Noémi (junior, 52 kg) ugyancsak nagyot harcolt az elődöntőben, szoros mérkőzést vívott, azonban a bírák 3:2 arányú megosztott pontozással ellenfelét láttál jobbnak, bronzéremmel zárta az ob-t.

-Büszkék vagyunk fiatal versenyzőinkre - összegzett Varsányi Áron, a Fitt-Box Ökölvívó egyesület vezetőedzője. - Mindannyian nagyon komolyan vették az elöttük álló feladatokat, teljes odaadással bunyóztak minden egyes meccsen. Keményen hajtunk tovább, dolgozunk az esetleges hibákon, és jövőre még nagyobb rutinnal szállunk harcba a különböző versenyeken.

A szintén kőszegi Alpokalja Küzdősport Alapítvány három versenyzővel vett részt a tornán. Horváth Dzsenifer (serdülő, 46 kg) a döntőben lépett ringbe, egy nagyon harcos mérkőzésen hódította el a bajnoki címet. Ráadásként pedig bezsebelt a "Legharcosabb mérkőzés résztvevője" elnevezésű különdíjat. Budai Flóra (serdülő, 75 kg) az elődöntőben pécsi ellenfelét győzte le magabiztosan, idő előtt, a második menetben. A fináléban csepeli riválisa nem állt ki ellene, így mérkőzés nélkül lett magyar bajnok - már második alkalommal. Hauer Dávid (serdülő, 54 kg) első, halászteleki ellenfelét tiszta, pontos ütésekkel verte meg, mindhárom menteben jobbnak bizonyult - ám a mérkőzés közben megsérült, nem tudja folytatni az obt, bronzéremmel vigasztalódott.

Alpokalja Küzdősport Alapítvány

-Elégedett vagyok, hiszen összesítésben nyertünk két arany- és egy bronzérmet, valamint egy különdíjat. Ráadásként pedig a csapatbajnokságban a harmadik helyen végeztünk. Gratulálunk versenyzőinknek! - összegzett az Alpokalja Küzdősport Alapítvány edzője, Finesz Ernő.

A szombathelyi Hobbisták Önvédelmi SE Budai Szebasztiánt (junior, 66 kg) nevezte - aki első évesként lépett ringe ebben a korosztályban. Első mérkőzésén kiütötte ellenfelét, az egész ob egyetlen KO-ját produkálva. A fináléban pedig egyhangú pontozással verte budapesti, válogatottbeli csapattársát. Bertha György tehetséges tanítványa egyébként már harmadik (!) korosztályos bajnoki címét gyűjtötte be.

Hobbisták Önvédelmi SE

A szombathelyi Skorpió Box Club színeit Horváth Ádám (junior, 70 kg) és Fritz Gergő (U12, 50 kg) képviselte az ob-n, előbbi bonz-, utóbbi ezüstéremmel térhetett haza.

A Haladás VSE bunyósai is ott voltak az ob-n. Női junior korosztályban Pesz Vivien (48 kg) és Trinka Denissza (54 kg) is bronzérmes lett. A junior férfiak mezőnyében pedig Botos Brendon (54 kg) és Tóth Martin (90 kg) állhatott a dobogó harmadik fokára.