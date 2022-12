A torna harmadik, utolsó napján már csak az állva maradt legjobb csapatok léptek pályára a Haladás Sportkomplexumban – zsúfolt lelátó előtt, remek hangulatban. A nyílt férfi mezőny nyitotta a pénteket, a középszakasz meccseivel. A Szikra és a Petovics magabiztosan, két győzelemmel nyerte meg a csoportját. A Futer és a Tutto Bene pedig megszenvedett a csoportelsőségért. A Colonia és a Buntstift futballistái vélhetően vérmes reményekkel futottak neki a tornának – ehhez képest a vártnál korábban búcsúztak a küzdelmektől. Végeredmény, középszakasz, I. csoport: 1. Szikra Autókozmetika 6 pont, 2. FC Buntstift 1, 3. El Dorado 1. II. csoport: 1. Tutto Bene Scarpe Black Jack FC 4 pont, 2. Cső-Lavina 3, 3. NLG All Stars 1. III. csoport: Petrovics Apartmanház 6 pont, Katica Café 3, FocIszak FC-Martini Car Autókereskedés 0. IV. csoport: 1. Futer Tűzifa 4 pont, 2. Colonia 3, 4. LK Bulls 1. – a négy csoportgyőztes jutott be az elődöntőbe. A női elődöntőkben a Szasza Pizza 6-1-re verte a Kinizsi SK-t, míg a Nyárád SE 4-2-re az Aranylábú Vastyúkok gárdáját – a két fő esélyes jutott be a fináléba.