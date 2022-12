Sajtóhírek szerint Zinedine Zidane is ott van a jelöltek között a brazil labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány posztjára. A L’Équipe című napilap arról is beszámolt, hogy ha Didier Deschamps, a katari világbajnokságon a döntőt címvédőként 11-esekkel elbukó francia csapat szakvezetője nem marad a helyén, akkor korábbi válogatottbeli csapattársa lesz a favorit a posztjára. Zidane-t nemcsak szakmai sikerei – három egymást követően évben Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal – teszik esélyessé Brazíliában, hanem mert több játékossal (Vinicius, Militao, Casemiro) is együtt dolgozott már a seleacóból. Zidane karrierje legemlékezetesebb meccsét éppen a brazilok ellen játszotta: az 1998-as franciaországi vb-n az ő duplájának is köszönhetően nyertek a házigazdák 3-0- ra a fináléban. A brazilok a negyeddöntőben búcsúztak a vb-ről – az edző, Tite már előzőleg jelezte, a vb után távozik posztjáról.