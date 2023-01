A Szombathelyi Szabadidősport Szövetség és a Pannonsport Kft. rendezvényének a Haladás Sportkomplexum adott otthont – a három nap alatt 40 gárda lépett pályára, 8 női és ugyancsak 8 öregfiúk csapat, valamint 24 nyílt mezőnyben szereplő együttes alkotta a mezőnyt.

Nyílt mezőny, végeredmény: 1. Futer Tűzifa (Sánta Roland, Manganelli Attila, Kiss Bence, Kiss Ádám, Szántó Roland, Németh Gábor, Enyingi Márk, Kovács Adrián, Hanzl Máté, Manganelli Zsolt, Balikó Tamás), 2. Petrovics Apartmanház (Petrovics János, Pántos András, Szandi Gábor, Savanyó Gábor, Horváth Márton, Németh Gergő, Németh Zoltán, Józsi Zoltán, Harsányi Barna, Sándor Tamás, Reseterics Bálint), 3. Tutto Bene Scarpe Black Jack FC (Marton Dávid, Kovács Zoltán, Tóth Dominik, Bedi Noel, Tóth Máté, Déri Csaba, Márkus Gábor, Horváth Erik, Petró Balázs, Ambrus Tamás, Ambrus Gergő), 4. Szikra Autókozmetika (Kovács Bálint, Illés Bence, Balogh Ferenc, Németh Gábor, Pap Márton, Tóth László, Szakasics Balázs, Harkai Dániel, Doktorics Áron, Keringer Zsolt, Rózsa Dániel). Különdíjasok, gólkirály: Héra Csanád (LK Bulls). Legjobb kapus: Sánta Roland (Futer Tűzifa). Legjobb mezőnyjátékos: Németh Gergő (Petrovics Apartmanház).

Öregfiúk, végeredmény: 1. Május 1 Étterem (Tancsis Zsolt, Pokmecz Norbert, Sántha Szilárd, Seper Ákos, Takács Csaba, Halmosi Péter, Molnár Tamás, Tóth Péter, Fabsitz András, Neczpál Gábor, Varga Attila, Rajos Attila), 2. Don Pepito (Táncsics András, Horváth Róbert, Kiss Balázs, Németh Zoltán, Bánfalvi Zsolt, Szuh Ferenc, Németh Szabolcs, Sipos Norbert, Koronczai Roland, Gyurcsányi Zsolt, Fazekas Balázs, Táncsics Péter), 3. PDR Alpok Bau Kft. (Manganelli Attila, Subicz Gábor, Bodor Tibor, Sánta Roland, Vajda László, Palkovits Péter, Kenesei Krisztián, Kenesei Zoltán, Bognár Zsolt, De Paula Alex José), 4. Falco-Piac Café (Petrovics János, Vanek Rudolf, Magyar János, Lengyel Miklós, Takács Jácint, Kiricsi Olivér, Joó Bálint, Kovács Tibor, Karda Zoltán, Steiner Zsolt, Jáger László). Különdíjasok, gólkirály: Koronczai Roland (Don Pepito). Legjobb kapus: Fabsitz András (Május 1 Étterem). Legjobb mezőnyjátékos: Halmosi Péter (Május 1 Éttereem).

Női, végeredmény: 1. Szasza Pizza (Nagy Bianka, Zsömlye Viktória, Tóth Alexandra, Buzás Vivien, Széplaki Rebeka, Kovács Enikő, Horváth Rebeka, Szabó-Kovács Eszter, Élő Georgina, Peresznyák Dia, Farkas Ildikó, Kiss Emília), 2. Nyárád SE (Szűcs Laura, Németh Rebeka Linda, András Anita, Vecseri Krisztina, Várhelyi Barbara, Molnár Anita, Bendes Laura, Szabó Fruzsin, Németh Zsófia, Pődör Patrícia, Kovács Gréta, Buzdov Délia), 3. Kinizsi SK (Takács Dalma, Bránát Anikó, Szijártó Dorina, Schwarczenbarth Petra, Kaizer Barbara, Hetyei Csenge, Simon Franciska, Vincze Beáta, Horváth Evelin, Széles Kitti, Regőczi Boglárka, Andrányi Réka), 4. Aranylábú Vastyúkok (Boros Gabriella, Egervölgyi Liza, Kecskésné Szemes Krisztina, Keresi Szimonetta, Lukács Kinga, Molnár Lucia, Nemes Krisztina, Óvári Tímea, Pulai Lilla, Schweiger Beáta, Simonné Csemba Ágnes, Takács Dorottya). Különdíjasok, gólkirály: Szűcs Laura (Nyárád SE). Legjobb kapus: Vecseri Krisztina (Nyárád SE). Legjobb mezőnyjátékos: Tóth Alexandra (Szasza Pizza).

– Összességében elégedett vagyok a 36. Vulcano-Szilveszter Kupával – értékelt a Szombathelyi Szabadidő Szövetség elnöke, Táncsics András. – De azért nem volt egyszerű megrendezni. A gazdasági helyzet, a megemelkedett rezsiköltségek miatt a megszokott négy helyett idén csak három napos lett a torna – 40 csapat meccseit kellett belezsúfolni ebbe a három napba. Sajnos a szűkebb létszám miatt több olyan csapat is lemaradt a tornáról, amelyek a korábbi években visszatérő vendégek voltak – nem titok, sokkal több nevezés érkezett, mint az engedélyezett 40 fős létszám. Éppen ezért nagyon bízom benne, hogy a Szilveszter Kupa következő, 37. kiírása ismét négy napos lesz. Azt, hogy milyen presztízse van Szombathelyen, Vas megyében a Szilveszter Kupának, jól érzékelteti, hogy rendre zsúfolt lelátó előtt, remek hangulatban léptek pályára a csapatok. Sajnos a Haladás Sportkomplexum – amely kiváló házigazdája a tornának – befogadóképessége behatárolt, így a szurkolói létszámstopp miatt a döntő napján be kellett zárni a bejáratokat, így több érdeklődő is a csarnokon kívül rekedt – ez roppant sajnálatos. A torna sportszakmai részéért a Szombathelyi Szabadisport Szövetség felelelt, a további teendőket a Pannonsport Kft. rendezte – zökkenőmentes volt a közös munka, köszönetet is mondanék a Pannonsport Kft. munkatársainak. Akárcsak a versenybizottság tagjainak: Vargyas Miklós, Gerencsér Tibor és Török Sándor a tőle megszokott színvonalon, hozzáállással dolgozta végig a három napot! A játékvezetők ténykedésével kapcsolatban főként pozitív visszajelzéseket kaptam, a bírók próbáltak észrevétlenül működni, nem keresték a főszerepet, hagyták futballozni a csapatokat. A torna színvonala szerintem rendben volt. Nem voltak olyan csapatok, amelyek nagyon kilógtak volna lefelé. Az élcsapatok között pedig apróságok döntöttek – nem adták ingyen az érmeket! A különdíjak általános megítélés szerint is jó helyre kerültek. Érdekesség, hogy szakítva az elmúlt évek hagyományaival, az idén megvártuk a döntőket is, vagyis csak az utolsó mérkőzések után találtak gazdára az egyéni elismerések. Sajnálatos, hogy az előző évekkel ellentétben az idén több sérülés történ, két fejezetten súlyos is – a sérült futballistáknak mielőbbi felépülést, a pályára való visszatérést kívánok. Végezetül azt még elmondom, hogy annyit azért tudni kell, egy ilyen volumenű rendezvény sikeres lebonyolításához minden apróságnak stimmelnie kell, minden résztvevőnek ki kell venni a részét amunkából. Éppen ezért a pályaépítő munkásoknak, valamint a biztonsági szolgálat embereinek is köszöntetet mondok! Köszönöm továbbá a városvezetés, és a névadó szponzor Vulcano támogatását. Nagy örömömre szolgált, hogy a torna végén méltó körülmények tisztelegtünk Gerencsér Tibor előtt, aki marad a Szombathelyi Szabadidősport Szövetség örökös, tiszteletbeli elnöke, tapasztalatával, kapcsolatrendszerével továbbra is segíti közösségünket – zárta szavait Táncsics András.

A tornán résztvett játékvezetők névsora: Kovács Zsolt, Bereczki Csaba, Horváth Péter, Vámos Lehel, Egyed Tibor, Kiss Csaba, Szalay Péter, Varga Zsolt.

A torna pénzdíjas volt. A díjazás, női kategória: 1. helyezett 50 ezer, 2. helyezett 30 ezer, 3. helyezett 20 ezer forint. Öregfiúk: 1. helyezett 150 ezer, 2. helyezett 100 ezer, 3. helyezett 80 ezer forint. Nyílt kategória: 1. helyezett 300 ezer, 2. helyezett 150 ezer, 3. helyezett 100 ezer forint.