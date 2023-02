A Haladás NB II.-es labdarúgócsapata a Nyíregyháza ellen ugyan egyáltalán nem futballozott rosszul, helyzeteket is kialakított, de nem tudta feltenni az i-re a pontot. Utoljára augusztus 17-én, a Szeged ellen kapott ki (0-1) hazai pályán a Hali.

– Nagyon bánt a vereség, nem találok szavakat a mérkőzésre – mondta Michal Hipp, a szombathelyiek edzője. – Borzasztóan fáj, hogy nem tudtuk ott folytatni, ahol ősszel abbahagytuk. Jól kezdtük a meccset, kisebb helyzeteket alakítottunk ki, ám ellenfelünk jól felkészült belőlünk, jól védekezett és olykor veszélyesen támadott. Az első félidőben a nyíregyháziak sajnos több párharcot is megnyertek ellenünk. A félidőben azt kértem a játékosoktól, hogy aktívabbak legyenek, szünet után már jobban is futballoztunk. Nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, Rácz kapufát lőtt, Derekasnak pedig volt egy nagy ziccere. Próbáltam belenyúlni a meccs­be, ezért többet is cseréltem. Az ellenfél azonban okos labdatartással végül megőrizte előnyét. Akarni akartak a fiúk és a játék képe alapján megérdemeltük volna a döntetlent. Ami az esetleges új játékosokat illeti, van még két hét az átigazolási időszakból, de nagyon nehéz minőségi futballistát, különösen csatárt igazolni. Akit mi is szerettünk volna, és ide is jött volna, nem olcsó és érvényes szerződése van. Most ezzel a kerettel dolgozunk, aztán nyáron meglátjuk, milyen lehetőségeink lesznek.

Az NB II. további eredményei: Pécs–Budafok 0-1, Soroksár–Diósgyőr 0-5, Siófok–Csákvár 2-0, Kazincbarcika–Békéscsaba 1-3, Gyirmót–Dorog 1-1, Tiszakécske–Kozármisleny 2-2, Ajka–Mosonmagyaróvár 1-1, MTK–Szentlőrinc 2-0.

A Szeged Csanád-Grosics Akadémia–ETO FC Győr mérkőzés hétfői lapzártánk után ért véget.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA