A DVTK labdarúgócsapata szerződtette a 196 centiméter magas Senkó Zsombort, aki három évet töltött a Juventusnál. Senkó Zalaegerszegen kezdett futballozni, majd az Illés Akadémiára került, Szombathelyről 16 éves korában vásárolta meg játékjogát a Juventus. A 2021/22-es bajnokságban hét meccsen védett az U19-es korosztály számára kiírt UEFA Youth League-ben, és oroszlánrészt vállalt az elődöntőbe jutásban. Többek között az itt nyújtott teljesítményének köszönhetően az első csapat keretében is számításba vették, először a Napoli ellen ült le a kispadra. A felnőtt labdarúgásba az idei évtől Juventus Next Gen néven szereplő második csapatban kóstolt bele tétmérkőzésen. Azonban tovább nem jutott, így most az NB II.-es Diósgyőrhöz igazolt.